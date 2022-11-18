السيطرة على حريق جراج فى إمبابة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق شب داخل جراج بشارع الوحدة بمنطقة إمبابة بالجيزة.. تم إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل جراج بمنطقة إمبابة بالجيزة. ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 2 سيارات إطفاء.

وكشفت التحريات أن الحريق وقع داخل جراج للسيارات بجوار إحدى المدارس، بشارع الوحدة بمنطقة إمبابة بالجيزة.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي السيارات الموجودة، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.