الجمعة 18 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية

مصر وبلجيكا
مصر وبلجيكا
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يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن تردد قناة أبوظبي الرياضية الناقلة لمباراة منتخب مصر وبلجيكا الودية، في إطار استعدادات المنتخب البلجيكي للمشاركة بكأس العالم 2022 في قطر.

ويحل المنتخب البلجيكي ضمن المجموعة السادسة في منافسات كأس العالم، مع منتخبات المغرب وكرواتيا وكندا، حيث تعتبر المباراة الودية مع مصر، بروفة مشابهة لمواجهة أسود الأطلس في منافسات المونديال.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

ومن جانبها، أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية، عن نقل فعاليات مباراة مصر وبلجيكا مجانًا وعلى الهواء مباشرة، مع تغطية مميزة وفريدة من نوعها.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على النايل سات:

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 11411
  • الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500
  • معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي عرب سات:

  • القمر الصناعي: عرب سات
  • التردد: 11804
  • الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500
  • معدل تصحيح الخطأ: 5/6

موعد مباراة مصر وبلجيكا الودية

وتنطلق المباراة الودية بين مصر وبلجيكا، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساء بتوقيت دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، والسابعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا في المباراة الودية اليوم

منتخب مصر يواجه بلجيكا وديًا اليوم فى الكويت

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام بلجيكا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، علي جبر، محمد حمدي.

خط الوسط: طارق حامد، محمود حمادة، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر كان قد التقى مع بلجيكا في 4 مناسبات سابقة، تمكن الفراعنة في الفوز في 3 مباريات، بينما فاز منتخب بلجيكا في مباراة واحدة على منتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر عام 2018، انتهت بنتيجة 3 / 0 في إطار استعداد المنتخبين لكأس العالم في روسيا.

ونجح منتخب بلجيكا، في الوصول إلى نهائيات كأس العالم 13 مرة، ونجح في رفع حصيلته إلى 14 بحضوره في مونديال قطر 2022، وكان حاضرا في النسخ الثلاث الأولى، ثم انسحب في الرابعة (البرازيل 1950)، ليعود مجددا في السادسة التي احتضنتها سويسرا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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