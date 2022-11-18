الرئيس السيسى يوجه بمراعاة المواصفات القياسية فى تطوير محور جمال عبدالناصر

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس السيسي شملت تفقد أعمال تطوير محور جمال عبدالناصر، والذي يعد من أهم الشرايين الحيوية بمدينة القاهرة الجديدة وشرق القاهرة امتدادا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ويعتبر من المحاور ذات الكثافة المرورية العالية التي تخدم العديد من المواطنين، حيث ينقل الحركة بين مدخل الطريق الدائري، وصولاً إلى مدخل العاصمة الإدارية الجديدة من محور محمد بن زايد، بما يمثل بديلا لمحوري التسعين الشمالي والجنوبي، كما أنه يتقاطع مع عدد آخر من المحاور الرئيسية والمهمة مثل محور طلعت حرب ومحور محمد نجيب ومحور الجزيرة ومحور العبور.

وأضاف أن طول محور جمال عبدالناصر يبلغ حوالي 11 كلم، وبعرض حوالي 45 متراً وبإجمالي 6 حارات بكل اتجاه بعد التطوير، الذي سيتضمن أيضاً حل مشاكل التقاطعات المباشرة ليتم تحرير المحور واستبدالها بـ5 كباري.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس السيسي اطمأن من العاملين على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم، موجهًا بضرورة مراعاة تطبيق المواصفات القياسية في تطوير محور جمال عبدالناصر، بما يشمل أعمال التخطيط المروري واللافتات الإرشادية للمناطق السكنية والخدمية، أخذًا في الاعتبار أهمية هذا الأمر لضمان السيولة المرورية بالمحور، وكذا المحاور المتقاطعة معه، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتسهيل حركة المركبات بشكل سلس.