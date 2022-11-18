«سيداري»: مؤتمر المناخ ساهم في زيادة تعاون دول العالم لمواجهة التغيرات المناخية

قال الدكتور حسام علام، المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيدارى)، إن مؤتمر المناخ "cop 27" المنعقد بشرم الشيخ أسفر عن زيادة التعاون بين دول العالم لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتي تواجه العالم بأكمله من خلال مشاركة تجارب وخبرات الدول المشاركة والبناء على الدروس المستفادة.

وأضاف علام، على هامش المؤتمر، أن سيدارى شاركت بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتورة نادية مكرم عبيد، المدير التنفيذي لسيداري والمدراء الإقليميين المسئولين عن برامج المركز، كما شاركت سيداري في المؤتمر بجلسات عديدة منها جلسة حول دور إدارة المخلفات الإلكترونية في الاقتصاد الدوار وجلسة حول رفع الكفاءات في مجال إدارة المخلفات الإلكترونية وجلسة حول التنقل الكهربائي كأحد الوسائل المستدامة للحد من التغيرات المناخية.

وحول وسائل الحد من وتيرة التغيرات المناخية، أكد الدكتور حسام علام ضرورة التكاتف والتحرك بجدية وحسم في التحول نحو استخدام الطاقة منخفضة الانبعاثات مثل الطاقات الجديدة والمتجددة وأيضا استخدام وسائل النقل الجماعي منخفضة الانبعاثات مثل المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى العمل على تغيير الثقافة السائدة وزيادة الوعي بخطورة التغيرات المناخية التي تهدد البشرية وسائر المخلوقات،على سبيل المثال أخطار البلاستيك التي تحتم ضرورة التوقف عن استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتوصل لأفضل البدائل الآمنة علي البيئة.

وعن أهم المبادرات التى أطلقتها سيدارى فى مجال الاستدامة وأهمية تلك المبادرات، قال علام إن سيداري تتعاون مع وزارات عديدة في مجال الاستدامة لإطلاق عدد من المبادرات ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية، التعاون في كيفية التوسع في استخدام المركبات الكهربائية في مصر، دعم وتدريب رواد الأعمال في الاقتصاد الأخضر والأزرق، إقامة صناعة آمنة لتدوير المخلفات الالكترونية وغيرها من المجالات الكثيرة التي تهدف إلى ترشيد الاستهلاك.

وفيما يتعلق بالفرص الواعدة أمام مصر لتأسيس سوق ناشئة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، أكد علام أن مصر تحظى بفرص واعدة لتأسيس سوق ناشئة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره للدول المحيطة كونها تتمتع بالموارد والإمكانيات التي تؤهلها لذلك ولما لديها من وفرة في مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء اللازمة لاستخراج الهيدروجين الأخضر من المياه..مشيرا الى أن الحكومة المصرية اتخذت مؤخرا خطوات جادة وعاجلة نحو ذلك، حيث وقعت ١٦ اتفاقية تعاون مع كيانات استثمارية وهيئات دولية في هذا الصدد، كما قامت بتحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتضمين الهيدروجين الأخضر ضمن مصادر الطاقة المستدامة، ما ينبئ بإحراز مصر لتقدم سريع في هذا المجال.

وأوضح علام أن سيداري تتعاون مع وزارة البيئة في أوجه وأنشطة متعددة مثل تخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، دعم وتدريب رواد الأعمال في مجالات التنمية المستدامة، دعم قطاع تدوير المخلفات الالكترونية، وإصدار تقرير حالة البيئة الوطني.