الجمعة 18 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الإجازات الرسمية في شهر ديسمبر 2022

إجازة
إجازة
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يبحث المواطنون عن عدد أيام الإجازات الرسمية التي تقرها الدولة لموظفي القطاعين الخاص والعام، رغبة في أن يستغلوا هذه الإجازات في قضاء مزيد من الوقت مع أسرهم، أو استغلال هذه الإجازات في أشياء أخرى لم يتمكنوا من فعلها في أيام العمل العادية، حيث إن هذه الإجازات تعد مدفوعة الأجر بالنسبة لموظفي القطاعين الخاص والعام، لذا فإن هناك أهمية شديدة في معرفة تواريخ ومواعيد هذه الإجازات، بالتسلسل الزمني لها.

الإجازات الرسمية في شهر ديسمبر 2022

ومع اقترابنا من آخر شهر في السنة وهو شهر ديسمبر ما زال السؤال جاري حتى الآن على ألسنة موظفي القطاعين العام والخاص حول ماهية الإجازات الموجودة في شهر ديسمبر والذي يعد آخر شهر في هذا العام، رغبة في استغلال هذه الإجازات في نهاية العام، في فعل ما يريدونه.

يعتبر آخر عطلة رسمية أقرتها الحكومة كإجازة رسمية مدفوعة الأجر في عام ٢٠٢٢، هي المولد النبوي الشريف يوم السبت الموافق ٨ أكتوبر ٢٠٢٢، ١٢ ربيع أول من كل عام هجري، حيث إن شهري نوفمبر وديسمبر خاليين تماما من الإجازات الرسمية.

 يذكر أن يوم ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ يوافق عيد النصر ولكن لا يتم أخذه كعطلة رسمية للمؤسسات والمصالح الحكومية. 

قائمة الإجازات الرسمية 2023 للموظفين في مصر| أكثر من 15 إجازة

يذكر أن عام ٢٠٢٢، شهد ٢٠ يوم إجازة رسمية حصل عليها جميع الموظفين في القطاع العام والخاص، وهذا بخلاف الإجازات الطارئة، لذا فإن هذه الأيام تعد كثيرة إضافة إلى ما يوفره القطاعين العام والخاص من رصيد إجازات يبلغ عدده 21 يوما.

إجازات يناير 2023 في مصر

يوم السبت 7 يناير 2023: عيد الميلاد المجيد

يوم الأربعاء 25 يناير 2023: عيد الشرطة وثورة 25 يناير

يوم السبت 28 يناير 2023: بدء إجازة نصف العام الدراسي في المدارس، على أن تنتهي في 9 فبراير 2023

الإجازات الرسمية التسلسل الزمني الإجازات الأجر الحكومية الحكومة

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