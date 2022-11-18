رابط بوابة الاستعلام عن برنامج دعم تكافل وكرامة

يرغب المواطنون في البحث عن بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022، لصرف المبلغ المالي الذي خُصّص لمساعدتهم.

رابط بوابه الاستعلام عن برنامج دعم تكافل وكرامة

ويمكنك الاستعلام عن رابط برنامج دعم تكافل وكرامه من هنا

خطوات الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعى.

- الضغط على استعلم عن نتيجتك «استعلام» عن طريق اللينك هنا.

- إذا كنت من المستعلمين على بوابة تكافل وكرامة قم بكتابة رقمه القومي المكون من 14 رقما في الجزء المخصص لذلك.

- يجب أن يضغط المستعلم على كلمة «استعلام».

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن

بعد ذلك يمكن للمستعلم التعرف على بياناته الأساسية التالية:

- يظهر للمستعلم المحافظة والإدارة الاجتماعية التابع لها الشخص المستعلم وكذلك الوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- يظهر اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- يظهر للمستعلم كتابة نوع البطاقة للمواطن سواء كانت «تكافل أو كرامة».

- يظهر للمستعلم حالة بطاقة الدعم النقدي «تجميد، سار، إيقاف».

- إذا كانت بطاقة الدعم سارية سيتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

- إذا كانت البطاقة مجمدة أو متوقفة سيتم ذكر السبب.

كيف تشترك في برنامج تكافل وكرامة؟

عليك التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.