الجمعة 18 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كارل جي في صدارة الترند عالميا.. ومصر كلمة السر

الفنانة الكولومبية
الفنانة الكولومبية كارل جي
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تصدرت الفنانة الكولومبية كارل جي الترند على مستوى العالم وأصبحت رقم "2" بسبب طرحها فيديو كليب تم تصويره بشوارع القاهرة لأبرز المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة من بينها جامع السلطان حسن والأهرامات، قلعة قايتباي ومصر القديمة. ووصلت المشاهدات للكليب حتى الآن، 10 ملايين مشاهدة.

درست كارولينا جيرالدو نافارو وهو اسمها الحقيقي الموسيقى عام 2010، ولدت كارول بكولومبيا، في عام 1991، وساعدتها والدتها في الترويج لأغانيها، من خلال الكليات والجامعات والنوادي، ويتابعها عبرحسابها الخاص على انستجرام، نحو 60 مليون شخص.

يحمل الفيديو كليب العديد من التفاصيل من أبرزها حافلة النقل العام بالطراز القديم وارتداء كافة الممثلين في الكليب ملابس تعود للسبعينيات حيث كان الغناء استعراضي داخل الكليب وبرزت الأهرامات وكوبري قصر النيل ويعد هذا ترويجًا للسياحة المصرية من جانب آخر.

ومن خلال الأطفال والشوارع المصرية والأحياء الشعبية استطاعت أن تكون صورة براقة لهذه الشوارع وأظهرت من خلال الفيديو كليب الحياة المصرية البسيطة .

وقالت إن مصر من أفضل 5 أماكن في العالم حلمت بزيارتها، وكان لدي طموحًا بالتجول في شوارعها ومعالمها، وذلك لتحقيق مقطع فيديو كان دائمًا في قلبي وعقلي، مضيفة:كانت لحظة مهيبة عندما وصلت بنفسي إلى هذا المكان ورأيته، كان هذا حقيقة بالفعل، وأحتفظ به كأحد أفضل المشاعر في حياتي.

في عامها الأول، كانت كارول جي هي الافتتاحية مع كيو دي جي في حفل Don Omar في مدينة قرطاجنة، في إحدى المرات، ودرست الموسيقى في جامعة أنتيوكيا، والتسويق في نيويورك لمدة ثلاثة أشهر. أصدرت أول أغنية لها في عا 2007 بعنوان "Por Ti" بالتعاون مع Diamond Musicفي سن 16 عامًا، تحت إنتاج Flamingo Records و Diamond Music .

لفنانة الكولومبية كارل جي والأهرامات جامع السلطان حسن كارولينا جيرالدو نافارو كارول بكولومبيا ارتداء كافة الممثلين في الكليب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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