«أخلاقنا الجميلة».. كيف يمكن احترام كبار السن في مجتمعنا؟

نسعى دائمًا إلى ما تربينا عليه من مبادئ وحكم وأخلاق ومن أهمها احترام الكبير، وفي هذه السطور نوضح كيفية تحقيق ذلك وتعليمه لأولادنا.

قم بزيارتهم إذا استطعت

خطط لزيارة مفاجئة أو شاهدهم في نفس الوقت كل أسبوع لجعلها روتينية، تعد زيارة كبار السن شخصيًا طريقة رائعة لمنحهم التفاعل الاجتماعي وإضفاء البهجة على يومهم. دعهم يعرفون ما كنت تفعله منذ آخر زيارة لك حتى يشعروا أنهم ما زالوا يشاركون في حياتك.

استخدم أخلاقك

حيِّيهم بمصافحة يدهم أو عناقهم الدافئ أو أي شيء يشعرون فيه بالراحة أكثر عندما تكون مع كبار السن ، تحدث إليهم بصوتك المعتاد وتجنب استخدام الكلمات أو العبارات التي يمكن أن تسيء إليهم أو تربكهم.

اطلب منهم نصيحتهم

لقد عانوا الكثير لذلك قد يكون لديهم بعض المؤشرات المفيدة، أنت لا تعرف أبدًا ما إذا كان كبار السن لديك قد عانوا من مشكلة مماثلة لمشكلتك، لذا تحقق مما إذا كان لديهم أي توصيات حول كيفية التعامل مع موقف صعب. استمع إلى نصائحهم بعناية واستمر في طرح الأسئلة عليهم حتى تتمكن من معرفة المزيد من تجاربهم.

تحدث عن تراثهم وتاريخهم

قم ببناء رابطك من خلال طرح أسئلة حول كيف كانت الحياة عندما كانوا أطفالًا، وماذا تعلموه وهم يكبرون، وما يتذكرونه عن أسرهم، أظهر اهتمامًا حقيقيًا بمن هم وما الذي جعلهم الشخص الذي هم عليه اليوم. استمر في طرح الأسئلة عن أنفسهم حتى تتاح لهم فرصة الانفتاح والشعور بالارتباط معك.

أخبرهم أنك تقدرهم

لا شيء يقول إنك تقدر كبار السن أفضل من إخبارهم مباشرة امنح شيوخك الثناء والإعجاب حتى يعرفوا بالضبط ما تشعر به تجاههم. كلما تركوا تأثيرًا إيجابيًا عليك، أخبرهم كيف جعلوك تشعر حتى يدركوا مدى أهميتهم بالنسبة لك.

استمتعوا بالوجبات معًا

يعد الجلوس لتناول الطعام وقتًا رائعًا للتواصل الاجتماعي والترابط. يعد الترابط أثناء تناول الطعام تقليدًا رائعًا، وقد يكون من الجيد الجلوس مع كبار السن إذا لم يكن لديهم العديد من الأصدقاء الآخرين لقضاء الوقت معهم. اصطحابهم إلى الخارج لتناول الطعام أو إحضار بعض الوجبات الجاهزة أو اعرض طهي وجبة معًا. أثناء تناول الطعام، يمكنك اللحاق ببعضكما البعض وإجراء محادثات ممتعة حتى تتاح لهم فرصة الاختلاط بالآخرين.

احتفل بالتقاليد والمعالم معهم

ابذل قصارى جهدك للعمل مع جداولهم واحتياجاتهم حتى يظلوا يقضون وقتًا ممتعًا معك، اسألهم عن أي تقاليد يتبعونها كل عام وحاول دمج تلك الأنشطة.