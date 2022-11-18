وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية، بعد تحديثها وفقاً لأحدث النظم القتالية.

جاء ذلك بحضورالفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية للتشكيل وما شهده من تحديث وتطوير في مختلف الأسلحة والمعدات لدعم قدراته على تنفيذ كافة المهام القتالية التي توكل إليه.

ومر القائد العام للقوات المسلحة على القوات المصطفة للاطمئنان على جاهزيتها وقدرتها

على تنفيذ كافة المهام، والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، وناقش عدداً من الضباط وضباط الصف والجنود فى أسلوب تنفيذهم المهام ومدى الاستفادة من عملية التطوير والتحديث وفقاً للمهام المكلفين بها.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة،­ لرجال المنطقة الغربية العسكرية، مشيدًا بما لمسه من الاستعداد الجاد لكافة العناصر المشاركة بالتفتيش.

وطالب وزير الدفاع رجال المنطقة الغربية العسكرية بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية وضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر، والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة فى أعلى درجات الاستعداد القتالى من أجل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وألقى اللواء أركان حرب محمد عز الدين جحوش، قائد المنطقة الغربية العسكرية، كلمة أكد فيها دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة التي ينفذها رجال المنطقة الغربية العسكرية، موضحًا أن حماة الاتجاه الاستراتيجي الغربي سيظلون دائمًا في أعلى درجات اليقظة والجاهزية لحماية الوطن وصون مقدساته.

وكان الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد حضر المرحلة الافتتاحية للإجراءات التحضيرية المسبقة للتفتيش للوقوف على مدى الاستعداد القتالى للقوات، كما تفقد عدداً من الأسلحة المطورة التي زود بها التشكيل، وناقش عدداً من الضباط وضباط الصف والجنود في الأسلوب الأمثل لتنفيذ المهام المكلفين بها ومدى الاستفادة من منظومة التطوير والتحديث فى ضوء ما يكلفون به من مهام.