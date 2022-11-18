هيئة الاستشعار تنظم ورشة عمل عن تحديات التغيرات المناخية في «Cop27»

نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء برئاسة الدكتور محمد زهران، ورشة عمل حول التغيرات المناخية، بمشاركة لفيف من علماء الهيئة وخبراء من جامعة فريموند الأمريكية والـ GAF الألمانية وشركة Star Vision الصينية، على هامش استضافة مصر مؤتمر المناخ cop27 المنعقد حاليا بشرم الشيخ.

وألقى رئيس الهيئة الدكتور محمد زهران محاضرة علمية تضمنت دور الهيئة في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة والتعامل مع تحديات التغيرات المناخية في مصر وإفريقيا، وما قامت به الهيئة من مشروعات وابتكارات علمية للمساهمة في التوافق والتكيف مع نتائج التغيرات المناخية.

وأكد أهمية الاهتمام بالزراعة الذكية وبحث إمكانية تطبيقها في مصر وإفريقيا، مشيرًا إلى قيام الهيئة بتطوير أحد عشر معملا جميعها تعمل على تطبيق مبدأ التحول الرقمي، ومنها معامل تُطبق الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وأوضح أن هذا أفرز 3 أنظمة مهمة وهي نظام الزراعة الذكية ومنظومة المُراقبة والتحكم في مياه الآبار الجوفية وتحديد خواصها، ونظام آخر تحت التطوير يعمل على زيادة أو مُضاعفة المساحة التي يتم زراعة فيها محصول الأرز بنفس كمية المياه، وهو مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمي.

ومن جانبه، ألقى الدكتور عبد الله جاد أستاذ الأراضي المتفرغ بالهيئة محاضرة عن دور الاستشعار من البُعد في تطوير قواعد البيانات الرقمية لإدارة الموارد الأرضية المصرية ومُراقبة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وألقى الضوء على الأنشطة البشرية التي تعُد المُسبب الرئيسي لتغير المناخ، وعلى أداء ومُخرجات الأنشطة البحثية المُرتبطة بالتغيرات المناخية كعمليات التدهور والتصحر والزحف العمراني علي المناطق المزروعة، مع استعراض دور قواعد البيانات الرقمية للموارد الأرضية في حساب المقدرة الإنتاجية للتربة وحساسيتها البيئية لعمليات التصحر وتدهور الأراضي.

وكشف الدكتور السيد سعيد أستاذ الأراضي بالهيئة، في محاضرته، عن تأثير تغير المناخ على الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي يشكل الأركان الأساسية للنظام البيئي حيث يشمل الحيوان والنبات والأرض، وكل عامل من هذه العوامل يتأثر بشكل ما بالتغير في عناصر المناخ من حرارة والأمطار.

وتناول الدكتور أحمد الزيني أستاذ البيئة ورئيس قسم الدراسات البيئية بالهيئة، في محاضرته، وجاءت بعنوان «إدارة الموارد البيئية والمواقع التراثية (تحليل المخاطر والتخفيف من حدتها والتكيف باستخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بُعد)»، دور تقنيات الاستشعار من البُعد في دراسة تأثير التغيرات المناخية على الموارد البيئية والأثرية الساحلية، بالإضافة الى دراسة تأثير درجة الحرارة والعوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية على انتشار الأمراض.

واستعرض دور الأقمار الصناعية والنماذج العددية المُتطورة في دراسة جودة الهواء والمياه والتربة للوصول الى المُسببات ووضع الحلول والتوصيات لاستدامة الموارد.

وألقى الدكتور أبوطالب ذكي الباحث بشعبة التطبيقات الجيولوجية بالهيئة محاضرة بعنوان «الإدارة الذكية لموارد المياه في ظل تغير المناخ»، كيفية إدارة موارد المياه وتُعتبر حجر أساس في جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بتغير المناخ، حيث أنه من المُتوقع أن تتأثر موارد المياه العذبة في مصر بشدة نتيجة التغير المناخي.

وعزا ذلك إلى زيادة نسبة الجفاف المُتوقعة بالإضافة الى زيادة معدل وشدة الامطار شديدة القوة، والتي قد تتسبب في حدوث فيضانات وسيول شديدة.

وأشار إلى مجموعة من الأساليب لمواجهة تحديات التغيرات المناخية على موارد المياه ومنها (استخدام منهجية دراسية تكاملية لاستكشاف المياه الجوفية الغير معروفة، تطبيق حصاد المياه الذكي، زيادة الوعي العام بقيمة المياه عن طريق حملات التوعية).

يذكر أن الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء قامت بإنشاء معرض داخل المنطقة الخضراء بمؤتمر COP27، وضم الأجهزة الخاصة بإدارة الموارد المائية والزراعة الذكية ومُخرجات الهيئة من مشروعات وعرض أنشطة الهيئة بمختلف شُعبها.