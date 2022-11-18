كيف يمكن دعم سيدة أو أسرة عقب الإجهاض؟.. بحث بريطاني يجيب

أجرت مؤسسة تومي الخيرية البريطانية، مؤخرًا دراسة استقصائية حول ما يعرف عن مصطلح فقدان الأطفال" الاجهاض".

وخلصت الدراسة إلى أن نسبة 72 ٪ من البريطانيين كانوا على دراية بمصطلح الإجهاض، وشعر أقل من النصف بالثقة في شرح معنى الإجهاض، و46٪ فقط سمعوا عن الفقد في الثلث الثاني من الحمل، و9٪ فقط من البريطانيين سمعوا بمصطلح الحمل الرحوي.

وأوضحت أن 28٪ فقط ، شعروا أنه بإمكانهم شرح الإجهاض المتأخر بثقة، بينما شعر 24٪ فقط أنه بإمكانهم تحديد الحمل العنقودي بثقة، وُأظهر البحث أن هناك حاجة إلى مزيد من الوعي بالمصطلحات المتعلقة بفقدان الأطفال، حيث يرغب أكثر من 60٪ من المستجيبين في مزيد من الوعي حول كل مصطلح.

- تعريف الإجهاض

وأوضحت مؤسسة تومي الخيرية لفقدان الأطفال في المملكة المتحدة، تعريفات محددة للإجهاض وغيرها من المصطلحات:

الإجهاض : فقدان الحمل خلال أول 24 أسبوعًا.

ولادة جنين ميت : عندما يموت الطفل بعد 24 أسبوعًا من الحمل وقبل الولادة أو أثناءها، يُعرف باسم ولادة جنين ميت. للأسف ، يحدث هذا في حوالي 1 من كل 280 ولادة في إنجلترا

الولادة المبكرة : عندما يولد الطفل قبل 37 أسبوعًا من الحمل ، فإنه يشكل خطرًا على الطفل.

الحمل خارج الرحم : في الحمل خارج الرحم ، تبدأ البويضة المخصبة في النمو في مكان آخر غير البطانة الطبيعية للرحم ، وعادةً في إحدى قناتي فالوب. يؤثر الحمل خارج الرحم على حوالي 1 من كل 100 حالة حمل، مما يخلق حالة تهدد حياة الأم.

إنهاء الحمل لأسباب طبية : إذا أظهرت الاختبارات أن طفلك يعاني من حالة وراثية أو هيكلية خطيرة (لا تنمو بالطريقة الطبيعية) ، فقد يُعرض عليك إنهاء الحمل لأسباب طبية (الإجهاض) لإنهاء الحمل.

فقدان الثلث الثاني من الحمل : يُعرف بخلاف ذلك بالإجهاض المتأخر الذي يحدث خلال الثلث الثاني من الحمل.

وفاة الأطفال حديثي الولادة : عندما يموت طفل خلال 28 يومًا من ولادته.

الحمل العنقودي: هناك نوعين من الحمل العنقودي، الشامة الكاملة والشامة الجزئية، يحدث الخلد الكامل عندما يقوم حيوان منوي واحد بتلقيح بويضة "فارغة" لا تحتوي على أي مادة وراثية للأم بداخلها ، لذلك لا ينمو الجنين. يحدث الخلد الجزئي عندما يقوم اثنان من الحيوانات المنوية بتلقيح بويضة طبيعية. عادة ما تكون هناك بعض العلامات المبكرة للجنين ، لكن هذا لن يتطور إلى طفل.

- كيف يمكن مواجهة الإجهاض أو فقدان الأطفال؟