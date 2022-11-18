الجمعة 18 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هآرتس: إسرائيل قدمت مساعدات لأوكرانيا بملايين الدولارات

أوكرانيا
أوكرانيا
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أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن إسرائيل وافقت على تمويل تقديم مواد استراتيجية لأوكرانيا بملايين الدولارات، بضغط من الإدارة الأمريكية.


ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين دبلوماسيين أوروبيين رفيعي المستوى قولهم، إن الولايات المتحدة حثت الحكومة الإسرائيلية قبل عدة أسابيع على دعم جهود الناتو والدول الغربية في مواجهة روسيا.

 

وحسب المصادر الأوروبية، فإن الولايات المتحدة كانت تريد من إسرائيل أن تزود أوكرانيا ببطاريات الدفاعات الجوية، ولكن بعد محادثات بين الحكومتين، قرر قادة إسرائيل، وتحديدا رئيس الوزراء يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس، الموافقة على تمويل تقديم "المواد الاستراتيجية" بدلا من ذلك

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وائل لطفي

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