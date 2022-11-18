الجمعة 18 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة: زيلينسكى حاول إشعال حرب عالمية ثالثة

زيلينسكى
زيلينسكى
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كتب أندرو كوريبكو، على الموقع الإلكتروني لمعهد رون بول الأمريكي للسلام والازدهار أن طغمة كييف حاولت إشعال حرب عالمية ثالثة عبر الخداع.

 

وقال الصحفي: "حقيقة أن كبار المسؤولين في كييف قد تآمروا حرفيا لإطلاق هذا السيناريو المروع يشير إلى أن جانبهم ليس واثقا من قوته".

 

وأضاف أن زيلينسكي كذب على العالم بأسره، ووصف قصف القوات الأوكرانية لبولندا بأنه "هجوم صاروخي روسي على الأمن الجماعي" وقال للناتو "إنه بحاجة إلى التحرك".

 

يذكر أن حادث سقوط الصاروخ على أراضي بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية يوم الثلاثاء 15 نوفمبر أسفر عن مقتل مواطنين بولنديين اثنين.

 

وقال زيلينسكي في تعليقه على الحادث إن صاروخا روسيا سقط في بولندا ووصف الحادث بأنه تصعيد روسي خطير.

 

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية لم تضرب أي أهداف على الحدود الأوكرانية البولندية

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