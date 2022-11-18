الجمعة 18 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: قرار الدولية للطاقة الذرية بشأن المواقع النووية فى أوكرانيا غير مهنى

الوكالة الدولية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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وصفت بعثة روسيا الدائمة في فيينا قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إجراءات روسيا في المواقع النووية في أوكرانيا بأنه قرار غير مهني .


وقالت البعثة على "تويتر": "في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، تم تبني مشروع قرار غير مهني يتجاوز صلاحية الوكالة ويتضمن أخطاء مهنية بشأن السلامة النووية والأمن النووي والضمانات في أوكرانيا".

 

أشارت إلى أن البلدان التي يعيش فيها معظم سكان العالم رفضت دعم القرار.

 

وأضافت: "صوتت روسيا والصين ضد المشروع. وامتنعت فيتنام والهند وكينيا وناميبيا وباكستان والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا عن التصويت".

 

وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يدعو روسيا إلى "وقف جميع الأنشطة" في المواقع النووية الأوكرانية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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