ميلونى تؤيد مبادرة للسماح للبرلمانيات بإرضاع أطفالهن فى مجلس النواب

أيدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مبادرة للسماح للبرلمانيات بإرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية في قاعة البرلمان.



قالت ميلوني إن القرار بشرى جيدة. وشددت على أن "هذه علامة مهمة على الاهتمام بالأمومة والطفولة والأسرة، وكذلك خطوة إلى الأمام على طريق التوازن بين العمل والحياة". كما نقلت صحيفة Borsa Italiana.

ودخل القرار حيز التنفيذ في 15 نوفمبر. وتسمح المبادرة للنساء البرلمانيات بإرضاع الأطفال دون سن سنة واحدة في مناطق مخصصة، والتي ستكون موجودة في الصف العلوي من المدرج البرلماني أو في غرفة مخصصة لهذا الغرض.