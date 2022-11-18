الجمعة 18 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ميلونى تؤيد مبادرة للسماح للبرلمانيات بإرضاع أطفالهن فى مجلس النواب

جورجيا ميلوني
جورجيا ميلوني
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أيدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مبادرة للسماح للبرلمانيات بإرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية في قاعة البرلمان.


قالت ميلوني إن القرار بشرى جيدة. وشددت على أن "هذه علامة مهمة على الاهتمام بالأمومة والطفولة والأسرة، وكذلك خطوة إلى الأمام على طريق التوازن بين العمل والحياة". كما نقلت صحيفة Borsa Italiana.

 

ودخل القرار حيز التنفيذ في 15 نوفمبر. وتسمح المبادرة للنساء البرلمانيات بإرضاع الأطفال دون سن سنة واحدة في مناطق مخصصة، والتي ستكون موجودة في الصف العلوي من المدرج البرلماني أو في غرفة مخصصة لهذا الغرض.

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وائل لطفي

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