التحقيق فى مقتل شاب أثناء مشاجرة مع آخرين بكرداسة

تجرى النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها في مقتل شاب أثناء مشاجرة مع آخرين بكرداسة، كما كلفت بانتداب المعمل الجنائي لإجراء الصفة التشريحية للجثة للوقوف على أسباب الوفاة، كما كلفت رجال المباحث سرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بمقتل أحد الأشخاص في كرداسة.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، ما أسفر عن مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، حيث أصيب بطعنتين أدت إلى مفارقته الحياة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.