تحقيقات موسعة مع سيدة اشتركت مع زوجها فى الاستيلاء على المواطنين

تجري النيابة العامة تحقيقاتها قيام أحد المتهمين وزوجته، في الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها في عدد من المجالات التجارية كتجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، وغسل الأموال المتحصلة عليها وإخفاء مصدر الحصول عليها.

وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الأجهزة المختصة، قيام أحد المتهمين وزوجته، بتلقي مبالغ مالية منهم بلغت (5 ملايين جنيه) بقصد توظيفها لهم في مجال استيراد وتصدير الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات أن المتهمين زعما استثمار الأموال في مقابل حصول الضحايا على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهما مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص وزوجته بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم في تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية مقابل أرباح متفق عليها وقيام المذكوران بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام كلاً من (عامل بإحدى الشركات - وزوجته ربة منزل – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها.. مما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 5 مليون جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها وغسل تلك الأموال وإخفاء مصدر الحصول عليها في عده أنشطة تجارية وسيارة.

عقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان تواجدهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.