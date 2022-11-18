الجمعة 18 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 18-11-2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة للالتزام بأداء الخمس صلوات المفروضة عليه يوميًا، وتختلف مواقيت الصلاة بصفة شبة يومية، كما تختلف باختلاف فصول السنة حيث يتأثر طول الليل والنهار بفصول السنة الأربعة.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 18-11-2022:

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم

  • موعد أذان الفجر 4:52 صباحًا
  • موعد أذان الظهر 11:40 صباحًا
  • موعد أذان العصر 2:38 مساءً
  • موعد أذان المغرب 4:58  مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:19  مساءً

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مواقيت الصلاة في الإسكندرية

  • موعد أذان الفجر 4:57 صباحًا
  • موعد أذان الظهر 11:45 صباحًا
  • موعد أذان العصر 2:41 مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:02 مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:23 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17-11-2022 في مصر

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

  • موعد أذان الفجر 4:58 صباحًا
  • موعد أذان الظهر 11:45 صباحًا
  • موعد أذان العصر 2:41 مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:01 مساءً
  • موعد أذن العشاء 6:23 مساءً
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مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

  • موعد أذان الفجر 4:37 صباحًا
  • موعد أذان الظهر 11:28 صباحًا
  • موعد أذان العصر 2:29  مساءً
  • موعد أذان المغرب 4:50 مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:09 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

  • موعد أذان الفجر 4:51 صباحًا
  • موعد أذان الظهر 11:42 صباحًا
  • موعد أذان العصر 2:44 مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:04 مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:23 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

  • موعد أذان الفجر 5:15 صباحًا
  • موعد أذان الظهر 12:09 صباحًا
  • موعد أذان العصر 3:16 مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:38 مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:54 مساءً
الصلاة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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