مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 18-11-2022

يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة للالتزام بأداء الخمس صلوات المفروضة عليه يوميًا، وتختلف مواقيت الصلاة بصفة شبة يومية، كما تختلف باختلاف فصول السنة حيث يتأثر طول الليل والنهار بفصول السنة الأربعة.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 18-11-2022:

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم

موعد أذان الفجر 4:52 صباحًا

موعد أذان الظهر 11:40 صباحًا

موعد أذان العصر 2:38 مساءً

موعد أذان المغرب 4:58 مساءً

موعد أذان العشاء 6:19 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد أذان الفجر 4:57 صباحًا

موعد أذان الظهر 11:45 صباحًا

موعد أذان العصر 2:41 مساءً

موعد أذان المغرب 5:02 مساءً

موعد أذان العشاء 6:23 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد أذان الفجر 4:58 صباحًا

موعد أذان الظهر 11:45 صباحًا

موعد أذان العصر 2:41 مساءً

موعد أذان المغرب 5:01 مساءً

موعد أذن العشاء 6:23 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

موعد أذان الفجر 4:37 صباحًا

موعد أذان الظهر 11:28 صباحًا

موعد أذان العصر 2:29 مساءً

موعد أذان المغرب 4:50 مساءً

موعد أذان العشاء 6:09 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد أذان الفجر 4:51 صباحًا

موعد أذان الظهر 11:42 صباحًا

موعد أذان العصر 2:44 مساءً

موعد أذان المغرب 5:04 مساءً

موعد أذان العشاء 6:23 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان