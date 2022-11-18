تراجع جديد فى الأسعار.. سعر الدجاج والبيض اليوم الجمعة 18-11-2022

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الجمعة لتنهى الأسبوع بسبلة من التراجعات بدأتها من 40 جنيه حتى وصلت مع نهاية الأسبوع إلى 37 جنيه، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء 36 جنيه في بورصة الدواجن وترتفع عدة جنيهات حتى تصل للمستهلك.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الجمعة في بورصة الدواجن وسعر كرتونة البيض.

أسعار الفراخ اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر سعر الدواجن البيضاء كيلو 36.00 جنيه 37.00 جنيه سعر الدواجن الساسو كيلو 48.00 جنيه 49.00 جنيه سعر الفراخ البلدي كيلو 54.00 جنيه 56.00 جنيه الفراخ لحم أمهات أبيض كيلو 31.00 جنيه 32.00 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر كتكوت أبيض يوم 03.75 جنيه 04.00 جنيه

كتكوت ساسو يوم 03.75 جنيه 04.00 جنيه

كتكوت بلدي يوم 04.00 جنيه 04.50 جنيه

سعر كتكوت بط فرنساوي يوم 06.50 جنيه 07.50 جنيه

كتكوت بط مسكوفي يوم 14.00 جنيه 15.00 جنيه

كتكوت بط مولارد يوم 15.00 جنيه 15.50 جنيه

لحم بط فرنساوي 24.00 جنيه 24.50 جنيه

لحم بط مسكوفي 47.00 جنيه 47.25 جنيه

لحم بط مولارد 31.00 جنيه 32.50 جنيه

سعر كتكوت رومي أسمر يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيه

كتكوت رومي بوم شهر 16.00 جنيه 16.50 جنيه

كتكوت رومي برونزي يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيه

كتكوت رومي برونزي 500 جرام 45 يوم 44.00 جنيه 44.50 جنيه

سعر كتكوت سمان أسمر بري يوم 02.25 جنيه 02.50 جنيه

كتكوت سمان أبيض هجين يوم 02.75 جنيه 03.00 جنيه

كتكوت سمان هجين بياض 14 يوم 05.50 جنيه 06.00 جنيه

أسعار البيض اليوم

ظلت أسعار البيض تسجل تراجع ملحوظ يوميًا بعد أن اقترب سعر كرتونة البيض منذ عدة أسابيع إلى 80 جنيه وتراحعت تحت مستوى 70 جنيه في أغلب المحافظات، وجاء سعر البيض اليوم الجمعة كالتالي: