الجمعة 18 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع جديد فى الأسعار.. سعر الدجاج والبيض اليوم الجمعة 18-11-2022

الدجاج والبيض
الدجاج والبيض
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تراجعت أسعار الدواجن اليوم الجمعة لتنهى الأسبوع بسبلة من التراجعات بدأتها من 40 جنيه حتى وصلت مع نهاية الأسبوع إلى 37 جنيه، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء 36 جنيه في بورصة الدواجن وترتفع عدة جنيهات حتى تصل للمستهلك.

تراجع فى الفراخ والبيض.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 17-11-2022

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الجمعة في بورصة الدواجن وسعر كرتونة البيض.

 

أسعار الفراخ اليوم 

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
 سعر الدواجن  البيضاءكيلو36.00 جنيه37.00 جنيه
 سعر الدواجن  الساسوكيلو48.00 جنيه49.00 جنيه
سعر الفراخ البلدي

كيلو    

 

54.00 جنيه56.00 جنيه
 الفراخ لحم أمهات أبيضكيلو31.00 جنيه32.00 جنيه.

 

 

أسعار الكتاكيت اليوم 

  • سعر كتكوت أبيض يوم 03.75 جنيه 04.00 جنيه
  • كتكوت ساسو يوم 03.75 جنيه 04.00 جنيه

البطاطس بـ5 جنيهات.. أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الخميس

«اليوسفى» بـ4 جنيهات.. أسعار الفاكهة فى الأسواق اليوم الخميس

  • كتكوت بلدي يوم 04.00 جنيه 04.50 جنيه
  • سعر كتكوت بط فرنساوي يوم 06.50 جنيه 07.50 جنيه
  • كتكوت بط مسكوفي يوم 14.00 جنيه 15.00 جنيه
  • كتكوت بط مولارد يوم 15.00 جنيه 15.50 جنيه
  • لحم بط فرنساوي  24.00 جنيه 24.50 جنيه
  • لحم بط مسكوفي  47.00 جنيه 47.25 جنيه
  • لحم بط مولارد  31.00 جنيه 32.50 جنيه
  • سعر كتكوت رومي أسمر يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيه
  • كتكوت رومي بوم شهر 16.00 جنيه 16.50 جنيه
  • كتكوت رومي برونزي يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيه
  • كتكوت رومي برونزي 500 جرام 45 يوم 44.00 جنيه 44.50 جنيه
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أسعار القمح اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022

  • سعر كتكوت سمان أسمر بري يوم 02.25 جنيه 02.50 جنيه
  • كتكوت سمان أبيض هجين يوم 02.75 جنيه 03.00 جنيه
  • كتكوت سمان هجين بياض 14 يوم 05.50 جنيه 06.00 جنيه

 

 أسعار البيض اليوم

ظلت أسعار البيض تسجل تراجع ملحوظ يوميًا بعد أن اقترب سعر كرتونة البيض منذ عدة أسابيع إلى 80 جنيه وتراحعت تحت مستوى 70 جنيه في أغلب المحافظات، وجاء سعر البيض اليوم الجمعة كالتالي: 

 

 النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر 
بيض أحمركرتونه68.00 جنيه69.00 جنيه
 بيض أبيضكرتونه66.00 جنيه67.00   جنيه 
بيض بلديكرتونه72.00 جنيه73.00 جنيه

 

الدواجن الفراخ البيض بيض أحمر بورصة الدواجن الفراخ البلدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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