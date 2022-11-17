الخميس 17 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط موظف بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بالعجوزة

ارشيفية
ارشيفية
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ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، موظفا بمصلحة الضرائب لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بمنطقة العجوزة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث مكافحة الأموال العامة بالجيزة قيام محلل نظم بمصلحة الضرائب، 44 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بشارع لبنان، وعثر بحوزته على مبالغ مالية (عملات "أجنبية– محلية").

وبمواجهته اعترف بحيازته المبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية الجيزة موظف النقد الأجنبي تحريات

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