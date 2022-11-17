يمكن علاجه في المنزل.. استشاري يوضح أسباب نزيف الأنف

يعد وجود دم في أنف أي شخص موضوعا مربكا، خاصة إذا كان طفلا صغيرا غير قادر على تحديد شكواه، في السطور التالية يقدم الأستاذ الدكتور محمد سعد استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة بالهيئة الوطنية للإعلام، شرحا عن أسباب نزيف الأنف ومتى يكون مقلقا؟.

وأضاف إن نزيف الأنف من الأشياء شائعة الحدوث وقد يشير إلى حالة مرضية، وهناك نوعان من نزيف الأنف هما نزيف الأنف الأمامى والخلفى، ويحدث نزيف الأنف الأمامي عندما تنفجر الأوعية الدموية فى مقدمة الأنف، مما يؤدي إلى النزيف، أما نزيف الأنف الخلفى يحدث فى جزء أعمق من الأنف، وهو أكثر خطورة لأن الدم يمكن أن يتدفق إلى أسفل الحلق.

- أسباب نزيف الأنف



1- ضربة على الوجه مثل: لكمة أو ضربة، حيث قد تتسبب أى إصابة أو ضربة مفاجئة فى نزيف الأنف، وتتوقف شدة النزيف على كثافة وطبيعة الإصابة.

2- نوبات متكررة من تهيج الأنف والحساسية يمكن أن يسبب نزيف.

3- عدم قدرة الدم على التجلط يمكن أن يتسبب أيضاً فى نزيف الأنف، و.يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم أيضاً عاملاً مساهماً.

4- التهاب الجيوب الأنفية قد يسبب نزيف الأنف، ولكن لا يعاني كل شخص مصاب به بالنزيف.

5- أمراض الكبد يمكن أن تكون من الأسباب النادرة لنزيف الأنف.

6- العطس المفرط قد يتسبب فى انفجار بعض الأوعية الدموية الضعيفة مما يؤدى إلى نزيف بسيط.

7- الاستهلاك المفرط للكحول قد يسبب نزيف الأنف كتأثير لاحق.

8- أمراض الدم، فى بعض الحالات المصابة بأمراض الدم قد يعانى المريض من نزيف الأنف مع مضاعفات أخرى.

- أسباب نزيف الأنف في الحر



فى أشهر الصيف يمكن أن يتعرض الأنف إلى النزيف بسبب جفاف الجو وسخونته، حيث يؤدى إلى جفاف المخاط الموجود داخل التجويف الأنفي بسبب انخفاض الرطوبة في الأشهر الحار، ويؤدى فقدان المخاط إلى جعل تجويف الأنف أكثر عرضة للجفاف مما يؤدى إلى حدوث النزيف فى وقت لاحق.

الحرارة أيضاً لها تأثير مدمر على الأنف، لأن الصيف يسبب زيادة حساسية الجيوب الأنفية وهو ما يزيد احتمالية حدوث نزيف الأنف، ويساعد غسيل أنفك بالماء البارد وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة على الوقاية من نزيف الأنف.

- علاج نزيف الأنف



يمكن علاج نزيف الأنف فى المنزل أثناء الجلوس بغلق فتحة الأنف عن طريق الضغط على الجزء الرخو من أنفك وأن تمسك أنفك لمدة 10 دقائق ، ثم الانحناء قليلاً إلى الأمام مع الاستنشاق والزفير ببطء باستخدام فمك.

لا تنام على ظهرك عندما تحاول إيقاف نزيف الأنف، حيث ينتهى بك الأمر إلى ابتلاع الدم الذى يمكن أن يزعج معدتك وأزل يدك من أنفك بعد 10 دقائق وتحقق من توقف النزيف وإذا لم يحدث ذلك كرر الخطوات من جديد، استشر الطبيب إذا كان النزيف لا يتوقف أو إذا كان هناك جسم غريب عالق فى أنفك