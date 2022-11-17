افتتاح 8 مكاتب للشهر العقارى والتوثيق بالمنيا

افتتح المستشار الدكتور أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، اليوم الخميس، عددا من مقرات الشهر العقاري بمراكز «المنيا والعدوة وملوي وأبوقرقاص ومطاي وبني مزار»، في إطار تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة مقار الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية.

حضر الافتتاح، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمستشارين: عمر محمد سويدان رئيس محكمة المنيا الابتدائية عبدالمعز بكرى نائب رئيس محكمة المنيا الابتدائية، هاني عبد الجابر رئيس مجلس إدارة نادي قضاة المنيا، ممدوح البحيري عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، محمد القاضي عضو المكتب الفنى لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق ووكيل وزارة الشهر العقاري، والأمناء المساعدين بمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا.

وأفتتح "حجازي"، فرع توثيق نادي القضاة بالمنيا الذي تم إنشاؤه كليا، بالإضافة لـ7 مقرات تم تطويرها ورفع كفاءتها وهي: مقر مكتب توثيق المنيا النموذجي، مأمورية الشهر العقاري بالمنيا، مأمورية شهر وتوثيق ملوي، مأمورية شهر وتوثيق أبوقرقاص، مأمورية شهر توثيق مطاي، مأمورية شهر وتوثيق بني مزار، مأمورية شهر وتوثيق العدوة.