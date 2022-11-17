الخميس 17 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

القبض على المتهم بالتعدى بالضرب على زوجته وحماته بمنطقة دار السلام

جريدة الدستور
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على المتهم بالتعدي بالضرب على زوجته وحماته بمنطقة دار السلام.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الإخبارية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمناً تضرر سيدة من زوج شقيقتها لقيامه بالتعدي على زوجته ووالدتهما بالضرب محدثاً إصابتهما بسبب خلافات بين الزوجة وزوجها لعلمها بقيامه بممارسة أعمال نصب والتحصل على الأموال بطريقة غير مشروعة. 

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومصاب بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة دار السلام.

 وبالانتقال تبين حدوثها بين كل من طرف أول (عامل "مصاب بجرح بالقدم") – طرف ثان (زوجته "مصابة بكسور وجروح متفرقة بالجسم" – والدتها "مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم")، جميعهم مقيمون بمحل البلاغ، تم نقلهم لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، بسبب خلافات بين الزوجة وزوجها، ومنعهما الزوج من دخول الشقة محل سكنهما، حيث تعدى الطرفان على بعضهما بالضرب واستخدام الطرف الأول قطعة حديدية، نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الأول القطعة الحديدية المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية بالقاهرة منطقة دار السلام لتعدي بالضرب علي زوجته

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القبض على المتهم بالتعدى بالضرب على زوجته وحماته بمنطقة دار السلام

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