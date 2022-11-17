الخميس 17 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 1011 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وبقيادة العميد محمد أبوسعد مدير إدارة المرور، والعقيد محمد سعد وكيل إدارة المرور، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق.

أسفرت الحملة بقيادة العقيد محمد غيته رئيس مباحث المرور والعقيد مصطفى عطية رئيس عمليات المرور، عن ضبط 1011 مخالفة مرورية، بينها 453 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و474 مخالفات متنوعة، وضبط 6 سائقين بدون رخصة قيادة، و2 أخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 4 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز دراجة غير مرخصة، وتحرير 3 مخالفات ملصقات، و67 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 3350 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 19 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 13 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 1350 جنيها مصالحات.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية امن القليوبية

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وائل لطفي

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