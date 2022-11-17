الخميس 17 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

دراسة: أزمة المناخ زادت احتمالية هطول الأمطار المسببة للفيضانات في إفريقيا 80 مرة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
ads

توصلت دراسة حديثة إلى أن الأمطار الغزيرة التي تسببت في موجة الفيضانات المدمرة الأخيرة في نيجيريا والنيجر وتشاد زاد احتمال هطولها بحوالي 80 مرة بسبب أزمة المناخ.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن ما توصلت إليه الدراسة هو أحدث مثال على الآثار الشديدة التي تحدثها ظاهرة الاحتباس الحراري على المجتمعات بالفعل، حتى مع ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار درجة مئوية واحدة فقط حتى الآن، الأمر الذي يزيد من الضغط على دول العالم في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ لاتخاذ إجراءات هادفة لحماية الدول المتضررة وتعويضها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفيضانات التي اجتاحت هذه الدول بين يونيو ونوفمبر من هذا العام من بين أكثر الفيضانات القاتلة على الإطلاق في المنطقة، إذ قُتل مئات الأشخاص وشرد 1.5 مليون شخص، فضلا عن تضرر واسع النطاق للأراضي الزراعية.

واستخدمت الدراسة، التي أجراها فريق دولي من علماء المناخ كجزء من مبادرة "إسناد المناخ العالمي" (World Weather Attribution)، بيانات الطقس ونماذج الكمبيوتر لمقارنة احتمالية هطول أمطار غزيرة في عالم اليوم الذي ترتفع فيه درجات الحرارة مقابل عالم خالٍ من ظاهرة الاحتباس الحراري، ووجدوا أن مثل هذه الأمطار كانت ستصبح نادرة للغاية بدون ظاهرة الاحترار العالمي من صنع الإنسان.

وذكرت الدراسة أن السبب في أن الفيضانات كانت كارثية للغاية هو أن الناس في المنطقة كانوا بالفعل معرضين بشدة لخطر الظواهر المناخية العنيفة، نتيجة للفقر والصراعات العنيفة وعدم الاستقرار السياسي.

ونقلت الصحيفة عن مارتن فان آلست، مدير مركز المناخ التابع للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمشارك في قمة (COP27)، إن الدراسة وجدت بصمة واضحة للغاية لتغير المناخ الناتج عن الأنشطة البشرية، وقد تسببت الفيضانات في معاناة وأضرار جسيمة.

من جهته، قال البروفيسور يوهان روكستروم ، مدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ والمشارك أيضا في قمة المناخ، إن التحليلات مثل تلك التي أجرتها مبادرة "إسناد المناخ العالمي" أظهرت بوضوح الصلة بين الاحتباس الحراري وكوارث المناخ: "لذا فإن شرعية الخسائر والأضرار لم تكن أبدا بهذا القدر من الأهمية مثل اليوم".

COP27 في شرم الشيخ الجارديان البريطانية الامطار الغزيرة الاستقرار السياسي الاحترار العالمي الاحتباس الحرارى الاحتباس الحرار الدورة السابعة والعشرين المناخ COP27

رئيس التحرير

وائل لطفي

فتح انطلاقة

الأكثر قراءة

السكة الحديد: تأخيرات القطارات تصل 130 دقيقة بالوجه البحري اليوم

مصر تطلق أول صندوق للاستثمار فى مشروعات إصدار شهادات الكربون «Egy COP»

وزيرة البيئة: هناك حاجة ماسة للدعم الدولي لتمكين إفريقيا من الوفاء بالتزاماتها

القضاء اليابانى يمدد مهلة الفحص النفسى للمشتبه به فى قتل شينزو آبى

اعتقال 7 متهمين بالتخطيط لأعمال شغب خلال الاقتراع الرئاسى فى كازاخستان

القبض على المتهم بالتعدى بالضرب على زوجته وحماته بمنطقة دار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

سياحة الزيتون.. سكة جديدة

نبيل عبدالفتاح

مدخل لتحديث الثقافة المصرية «٣-٣»

كريم فرغلى

مارلين مونرو التى لا يعرفها أحد

ماجد حبته

مجلس أعمال الاستدامة

حسين دعسة

النظام الوحشي قادم.. ذروة عولمة النظام الدولي الليبرالي!

بسنت حسن

القاهرة السينمائى.. افتتاح مبهج وسبيلبرج كما هو

مدحت بشاى

التنوير والتجربة الكوبية وأشياء أخرى

عبد الرحيم طايع

الثائر الغبى!

صور

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

نجوم وأبطال الفيلم المغربي جلال الدين يتألقون على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

منطقه البوكس اوفس لحجز تذاكر افلام المهرجان

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى: استهداف سفينة قبالة عمان استفزاز إيرانى

جيروزاليم بوست: تحقيقات «FBI» بشأن استشهاد شيرين أبوعاقلة تثير ذعر إسرائيل

إصابة طفل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى بالضفة