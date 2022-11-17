وزير الداخلية يسمح لـ63 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، 4 قرارات وزارية حملت أرقام 2139، و2140 و2148 لسنة 2022، بشأن 63 مواطنًا.

وتضمن قرار وزير الداخلية المنشور في الجريدة الرسمية رقم 2139 لسنة 2022 الإذن لـ21 مواطنًا مدرجة أسماؤهم في البيان التالي بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاءت قرارات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.