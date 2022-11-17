تجديد حبس متهم روج للاتجار بالعملات على مواقع التواصل في التجمع الأول

قررقاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، تجديد حبس متهم بالترويج للإتجار بالعملات على صفحة بالفيس بوك بمنطقة التجمع الأول، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون وقيامه بالترويج لنشاطه الإجرامى من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية "محلية وأجنبية").

بمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.