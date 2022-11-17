قلق فى معسكر البرازيل لإصابة جيمارايش وتيليس

تعرض لاعب الوسط برونو جيمارايش والمدافع أليكس تيليس لإصابتين مقلقتين في أول مران كامل للبرازيل في تورينو استعدادًا لكأس العالم لكرة القدم.

وترك جيمارايش (25 عامًا)، الذي كان يحتفل بعيد ميلاده، المران لعدة دقائق للعلاج بعد أن دهس المهاجم رودريجو قدمه اليمنى.

وعاد إلى التدريب وهو يعرج وبدأ شعوره بعدم الارتياح، لكنه أكمل الحصة مع زملائه.

وتعرض تيليس لعرقلة قوية من الخلف من نيمار واحتاج لمساعدة طبية أيضًا، وأمر مدرب البرازيل تيتي بتوقف المران للحظات قبل عودة تيليس للعب.

وبعد يومين من التدريبات الخفيفة في مقر نادي يوفنتوس الإيطالي، حيث تخوض البرازيل بطلة العالم خمس مرات معسكرًا لخمسة أيام، قاد تيتي أول حصة تدريبية كاملة بمشاركة 26 لاعبًا.

وانضم المدافع ماركينيوس، الذي غاب عن مران الثلاثاء بسبب إصابة لم يُكشف عنها وغاب عن فوز فريقه باريس سان جيرمان 5-صفر على أوكسير يوم الأحد، إلى زملائه في النصف الثاني من المران.

وقررت البرازيل عدم لعب مباراة ودية خلال الاستعداد للنهائيات التي تنطلق الأسبوع المقبل، وستخوض المزيد من الحصص التدريبية في الخميس والجمعة.

وتبدأ البرازيل مشوارها في المجموعة السابعة أمام صربيا يوم 24 نوفمبر قبل مواجهة سويسرا والكاميرون.