الخميس 17 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: لا توجد أدلة تثبت سقوط صواريخ أوكرانية فى بولندا

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
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اعتبر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أنه رغم عدم دحض المعلومات التي تقول إن الصواريخ الأوكرانية هي من ضربت بولندا، فإن هذا لا يحرم كييف من حق الدفاع عن نفسها.

وقال رئيس البنتاجون، في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع الدوري لفريق الاتصال لدعم أوكرانيا:"لدى كييف حق أساسي في الدفاع عن نفسها، سنظل متضامنين مع شعب أوكرانيا طالما أنهم يدافعون عن بلادهم".

وجدّد «أوستن» موقف بلاده الذي يقول إنه بغض النظر عن النتيجة النهائية للتحقيقات في الحادث، فإن مسؤولية ما حدث تقع على عاتق روسيا.

وزعم المسؤول العسكري الأمريكي أن "الحادث المأساوي والمقلق" هو ​​تذكير آخر بالطبيعة "المتهورة" للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مضيفًا أن الولايات المتحدة لم تر حتى الآن أدلة تثبت سقوط صواريخ أوكرانية في بولندا.

وقد أفادت وسائل إعلام بولندية مساء يوم 15 نوفمبر، أن صاروخين سقطا على أراضي البلاد.

وعلى الفور، صرّحت وارسو أنها روسية الصنع، وأن الدولة تطلب عقد اجتماع لمجلس الناتو.

إلا أن الرئيس البولندي أندريه دودا قال الأربعاء: "من المرجح للغاية أن الصواريخ تخص أوكرانيا".

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