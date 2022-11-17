الخميس 17 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: أى هجوم صينى على تايوان سيكون خطأ استراتيجيا

الجيش الصيني
الجيش الصيني
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حذّر رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي من أن أي هجوم صيني على تايوان سيكون خطأ استراتيجيًا مثل غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال الجنرال مارك ميلي: "أعتقد أن (القرار) سيكون غير حكيم، سيكون خطأ سياسيًا، خطأ جيوسياسيًا، خطأ استراتيجيًا، على غرار الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في أوكرانيا".

واعتبر "ميلي"، أن الرئيس الصيني شي جينبينج "فاعل عقلاني"، وفاز شي أخيرًا بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي والبلاد وأعلن أن توحيد تايوان مع الصين أولوية قصوى.

وأضاف في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أنه يقيِّم الأمور على أساس الكلفة والفوائد والمخاطر وأعتقد أنه سيخلص إلى أن هجومًا على تايوان في المستقبل القريب يحمل قدرًا مفرطًا من المخاطرة، وسينتهي بفشل استراتيجي للجيش الصيني".

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