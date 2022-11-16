إصابة 21 مجندًا فى مكتب شرطة لوس أنجلوس

أعلن مكتب عمدة مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن إصابة 21 من المجندين في مكتب شرطة المقاطعة، بعد أن صدمتهم سيارة أثناء قيامهم بالركض.

وأفادت قناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، بأن الحادث وقع في منطقة ساوث ويتيير بالقرب من شارع ميلز وشارع ترمبل.

وقال تشاد سوربير، رئيس قسم الإطفاء في لوس أنجلوس، إن سبعة من المجندين أصيبوا بجروح خطيرة.

كما ذكرت شبكة "سي بي إس" أنه تم اعتقال سائق السيارة.

كان نحو 40 مجندًا يركضون معًا وقت وقوع الحادث، الذي وقع في حوالي الساعة 6:29 صباحًا.

وقال مسئول في شرطة لوس أنجلوس إن المجندين كانوا يرتدون سترات عاكسة في ذلك الوقت.