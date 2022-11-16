الأربعاء 16 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس «ديلر» ضبط بحوزته 19 ألف قرص مخدر بدارالسلام

حبس
حبس
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قرر قاضى المعارضات، اليوم الأربعاء، تجديد حبس ديلر ضبط بحوزته 19 ألف قرص مخدر بقصد الاتجار بها بدائرة قسم شرطة دار السلام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام من ضبط عاطل - مقيم بدائرة القسم، وبحوزته 19 ألف قرص مخدر ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تجديد حبس ديلر 19 ألف قرص مخدر دار السلام المتهمين

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تجديد حبس «ديلر» ضبط بحوزته 19 ألف قرص مخدر بدارالسلام

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