الخميس 17 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع فى الفراخ والبيض.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 17-11-2022

الدواجن
الدواجن
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واصلت أسعار الدواجن تراجعها اليوم الخميس بعد سلسلة من الارتفاعات تخطى  فيها سعر كيلو الفراخ البيضاء 40 جنيها، وسجلت اليوم تراجعا واضحا وصل فيه سعرها إلى 37 جنيها للكيلو وكذلك الدواجن البلدي.

كما شهد سعر البيض تراجعا سعريا جديد سجل فيه سعر البيض 67 جنيها للكيلو بعد أن تجاوزت لعدة أسابيع 80 جنيها للكرتونة. 

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الخميس وسعر البيض.

أسعار الفراخ اليوم 

  • تراوحت أسعار الدواجن البيضاء وزن كيلو من 37.00 جنيها إلى 38.0 جنيها.
  • وصلت أسعار الدواجن الساسو وزن كيلو من 49.00 جنيها إلى 50.00 جنيها.
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  • بلغ سعر الفراخ الأمهات أبيض من 31.00 جنيها إلى 32.00 جنيها.

أسعار الكتاكيت 

  • سعر كتكوت أبيض من 03.75 جنيه إلى 04.00 جنيهات.
  • سعر كتكوت ساسو من 03.75 جنيه 04.00 جنيهات.
  • سعر كتكوت بلدي من 04.00 جنيهات إلى 04.50 جنيه.
  • سعر كتكوت بط فرنساوي من 06.50 جنيه إلى 07.50 جنيه.
  • سعر كتكوت بط مسكوفي من 14.00 جنيها إلى 15.00 جنيها.
  • سعر كتكوت بط مولارد من 15.00 جنيها إلى 15.50 جنيه.
  • سعر بط فرنساوي من 24.00 جنيها إلى 24.50 جنيه.
  • سعر بط مسكوفي من 47.00 جنيها إلى 47.25 جنيه.
  • سعر بط مولارد من 31.00 جنيها إلى 32.50 جنيه.
  • سعر كتكوت رومي أسمر من 16.50 جنيه إلى 17.00 جنيها.
  • سعر كتكوت رومي بوم عمر شهر من 16.00 جنيه إلى 16.50 جنيه.
  • سعر كتكوت رومي برونزي من 16.50 جنيه إلى 17.00 جنيها.
  • سعر كتكوت رومي برونزي 500 وزن جرام 44.00 جنيها.

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  • سعر كتكوت سمان أسمر بري من 02.25 جنيه إلى 02.50 جنيه.
  • سعر كتكوت سمان أبيض هجين من 02.75 جنيه إلى 03.00 جنيهات.
  • سعر كتكوت سمان هجين بياض عمر 14 يوما من 05.50 جنيه إلى 06.00 جنيهات.

سعر البيض الآن

سجل سعر البيض تراجع كبير في الأسواق بعد الإفراج عن عدة شحنات من الأعلاف التي كانت أحد أسباب ارتفاع أسعار الفراخ وسعر البيض وجاء سعر البيض في المزارع كالتالي: 

  • سعر بيض أحمر  من 68.00 جنيها إلى 69.00 جنيها.
  • سعر بيض أبيض من 66.00 جنيها إلى 67.00 جنيها.
  • سعر بيض بلدي من 72.00 جنيها إلى 73.00 جنيها.
الدواجن الفراخ البيض الفراخ البيضاء الدواجن البلدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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