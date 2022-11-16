الأربعاء 16 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى: الصاروخ الذى سقط فى بولندا روسى

زيلينسكي
زيلينسكي
ads

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أن الصاروخ الذي سقط في بولندا وأودى بحياة شخصين كان روسيًا.

وقال زيلينسكي في تصريحات له: "لا شك لدي بأنه ليس صاروخنا.. أعتقد أنه كان صاروخا روسيا، بناء على تقاريرنا العسكرية".

وتتناقض تصريحات زيلينسكي مع تلك الصادرة عن بولندا وحلف شمال الأطلسي بأن الانفجار كان على الأرجح نتيجة إطلاق الدفاعات الجوية الأوكرانية صاروخا لاعتراض وابل الصواريخ الروسية.

وشدد زيلينسكي على أن كييف لم تتسلم أي أدلة على أن الصاروخ أوكراني وأكد على ضرورة إشراك أوكرانيا في التحقيقات.

وكان سقط مساء الثلاثاء صاروخ في قرية بجيفودوف البولندية قرب الحدود مع أوكرانيا تسبب بمقتل شخصين.

ماذا حصل؟

لقي رجلان يبلغان من العمر نحو 60 عامًا حتفهما حين سقط صاروخ على قرية بجيفودوف البولندية البعيدة ستة كيلومترات تقريبًا عن الحدود الأوكرانية بعد ظهر الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية البولندية: "إن الانفجار الصاروخي وقع الثلاثاء عند الساعة 14,40 بتوقيت غرينتش". 

وقال سكان: "إن الانفجار أصاب منشأة محلية لتجفيف الحبوب بالقرب من مدرسة".

ووقع الانفجار في وقت كانت روسيا تستهدف أوكرانيا بقصف كثيف على منشآت مدنية تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن ملايين المنازل.

واستهدفت صواريخ روسية مدنًا في أوكرانيا تشمل مدينة لفيف قرب الحدود البولندية.

من أطلق الصاروخ؟

توالت الاتهامات الدولية لروسيا بإطلاق الصاروخ تزامنًا مع عملياتها العسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير.

لكن الرئيس البولندي أندريه دودا، أعلن الأربعاء أنه "من المرجح جدًا" أن تكون الدفاعات الأوكرانية هي مصدر الصاروخ.

إلا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شدد الأربعاء على أن الصاروخ كان روسيا.

ويقول الخبير في الأسلحة الجوية بيار جراسيه، من مركز جامعة السوربون لدراسات الهويات والعلاقات الدولية وحضارات أوروبا، إن الصاروخ من طراز "5ف55" 5V55 وهو صاروخ يستخدمه الجيش الأوكراني.

ويضيف، في حديث مع وكالة فرانس برس، إن "الانفجار كان على الأرجح حادثًا فيه صاروخ أرض جو أوكراني أخطأ في تصويب هدفه أو خرج عن السيطرة".

ويشير إلى أن أنظمة حلف شمال الأطلسي كانت لترصد إطلاق مثل هذا الصاروخ لو أُطلق من بيلاروس المجاورة حليفة روسيا.

تداعيات الأزمة

أثار الانفجار مخاوف من أن يُجرّ حلف شمال الأطلسي، والذي انضمّت إليه بولندا في العام 1999، إلى الصراع بين أوكرانيا وروسيا.

وتتمتع بولندا بالحماية من خلال التزام حلف شمال الأطلسي بالدفاع الجماعي المنصوص عليه في المادة 5 من ميثاق ناتو.

وقال الرئيس البولندي إنه من "المرجح" أن يطلب مندوب بولندا لدى الحلف إجراء مشاورات عاجلة بموجب المادة 4 من ميثاق الحلف التي تنص على أنه يمكن الدعوة للتشاور عندما يشعر أي عضو في حلف شمال الأطلسي بأن "وحدة أراضيه أو استقلاله السياسي أو أمنه" معرض للخطر.

ووضعت بولندا جيشها في حالة تأهب قصوى واستدعت السفير الروسي ليل الثلاثاء، لكنها حذرت من التوصل إلى أي استنتاجات متسرعة بشأن مصدر الصاروخ الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية.

​فولوديمير زيلينسكي​ الصاروخ ​بولندا​ ​روسيا الحرب الروسية - الأوكرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فتح انطلاقة

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة وقيمة التصالح المخالفات

الآن.. الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا بالرقم القومي أو برقم اللوحة أو السيارة

فى رمضان.. الشيخ ياسين التهامى يشارك فى مسلسل ستهم

حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة بمركز السنطة بالغربية

الارتقاء بالمستوى الثقافي لدى طلاب محافظة سوهاج ضمن مبادرة «حياة كريمة»

تشييع جنازة شاب لقى مصرعه فى حادث بمركز كفر الزيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

سياحة الزيتون.. سكة جديدة

نبيل عبدالفتاح

مدخل لتحديث الثقافة المصرية «٣-٣»

كريم فرغلى

مارلين مونرو التى لا يعرفها أحد

ماجد حبته

مجلس أعمال الاستدامة

حسين دعسة

النظام الوحشي قادم.. ذروة عولمة النظام الدولي الليبرالي!

بسنت حسن

القاهرة السينمائى.. افتتاح مبهج وسبيلبرج كما هو

مدحت بشاى

التنوير والتجربة الكوبية وأشياء أخرى

عبد الرحيم طايع

الثائر الغبى!

صور

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

نجوم وأبطال الفيلم المغربي جلال الدين يتألقون على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

منطقه البوكس اوفس لحجز تذاكر افلام المهرجان

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى: استهداف سفينة قبالة عمان استفزاز إيرانى

جيروزاليم بوست: تحقيقات «FBI» بشأن استشهاد شيرين أبوعاقلة تثير ذعر إسرائيل

إصابة طفل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى بالضفة