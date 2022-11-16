زيلينسكى: الصاروخ الذى سقط فى بولندا روسى

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أن الصاروخ الذي سقط في بولندا وأودى بحياة شخصين كان روسيًا.

وقال زيلينسكي في تصريحات له: "لا شك لدي بأنه ليس صاروخنا.. أعتقد أنه كان صاروخا روسيا، بناء على تقاريرنا العسكرية".

وتتناقض تصريحات زيلينسكي مع تلك الصادرة عن بولندا وحلف شمال الأطلسي بأن الانفجار كان على الأرجح نتيجة إطلاق الدفاعات الجوية الأوكرانية صاروخا لاعتراض وابل الصواريخ الروسية.

وشدد زيلينسكي على أن كييف لم تتسلم أي أدلة على أن الصاروخ أوكراني وأكد على ضرورة إشراك أوكرانيا في التحقيقات.

وكان سقط مساء الثلاثاء صاروخ في قرية بجيفودوف البولندية قرب الحدود مع أوكرانيا تسبب بمقتل شخصين.

ماذا حصل؟

لقي رجلان يبلغان من العمر نحو 60 عامًا حتفهما حين سقط صاروخ على قرية بجيفودوف البولندية البعيدة ستة كيلومترات تقريبًا عن الحدود الأوكرانية بعد ظهر الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية البولندية: "إن الانفجار الصاروخي وقع الثلاثاء عند الساعة 14,40 بتوقيت غرينتش".

وقال سكان: "إن الانفجار أصاب منشأة محلية لتجفيف الحبوب بالقرب من مدرسة".

ووقع الانفجار في وقت كانت روسيا تستهدف أوكرانيا بقصف كثيف على منشآت مدنية تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن ملايين المنازل.

واستهدفت صواريخ روسية مدنًا في أوكرانيا تشمل مدينة لفيف قرب الحدود البولندية.

من أطلق الصاروخ؟

توالت الاتهامات الدولية لروسيا بإطلاق الصاروخ تزامنًا مع عملياتها العسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير.

لكن الرئيس البولندي أندريه دودا، أعلن الأربعاء أنه "من المرجح جدًا" أن تكون الدفاعات الأوكرانية هي مصدر الصاروخ.

إلا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شدد الأربعاء على أن الصاروخ كان روسيا.

ويقول الخبير في الأسلحة الجوية بيار جراسيه، من مركز جامعة السوربون لدراسات الهويات والعلاقات الدولية وحضارات أوروبا، إن الصاروخ من طراز "5ف55" 5V55 وهو صاروخ يستخدمه الجيش الأوكراني.

ويضيف، في حديث مع وكالة فرانس برس، إن "الانفجار كان على الأرجح حادثًا فيه صاروخ أرض جو أوكراني أخطأ في تصويب هدفه أو خرج عن السيطرة".

ويشير إلى أن أنظمة حلف شمال الأطلسي كانت لترصد إطلاق مثل هذا الصاروخ لو أُطلق من بيلاروس المجاورة حليفة روسيا.

تداعيات الأزمة

أثار الانفجار مخاوف من أن يُجرّ حلف شمال الأطلسي، والذي انضمّت إليه بولندا في العام 1999، إلى الصراع بين أوكرانيا وروسيا.

وتتمتع بولندا بالحماية من خلال التزام حلف شمال الأطلسي بالدفاع الجماعي المنصوص عليه في المادة 5 من ميثاق ناتو.

وقال الرئيس البولندي إنه من "المرجح" أن يطلب مندوب بولندا لدى الحلف إجراء مشاورات عاجلة بموجب المادة 4 من ميثاق الحلف التي تنص على أنه يمكن الدعوة للتشاور عندما يشعر أي عضو في حلف شمال الأطلسي بأن "وحدة أراضيه أو استقلاله السياسي أو أمنه" معرض للخطر.

ووضعت بولندا جيشها في حالة تأهب قصوى واستدعت السفير الروسي ليل الثلاثاء، لكنها حذرت من التوصل إلى أي استنتاجات متسرعة بشأن مصدر الصاروخ الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية.