الأربعاء 16 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة بمركز السنطة بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث
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نفذت الوحدة المحلية بمسهلة التابعة لرئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة وتركيب كشافات الإنارة الناقصة في الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع في القرى. 

وأشرف على الحملة مصطفى الصفطاوي رئيس الوحدة والمهندس بحي الشهاوى مدير فرع كهرباء السنطة وأمير العكل مسئول المجلس القروي. 

تمكنت من تركيب وزراعة 25 عمود إنارة عامة صيانة وإصلاح نحو 34 كشافًا وتركيب عدد من الكشافات الجديدة وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى قرية الرجبية والطريق العمومي وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة وإزالة شدات مخالفة. 

من جانبه شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود اللجنة العليا لضبط الأسواق والتي شكلها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برئاسة السكرتير العام، لضبط الأسواق وإحكام الرقابة عليها من خلال تنفيذ عدد من الحملات التفتيشية على تجار السلع الغذائية، للتأكد من التزامهم بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام في المحال ومخازن السلع الغذائية، إلى جانب الاطمئنان عن مدى توافر السلع الغذائية الأساسية لدى التجار، وذلك بمشاركة مديرية التموين، مباحث التموين، مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة، وهيئة سلامة الغذاء.

وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط 483 مخالفة تموينية، 420 مخالفة صحية، 48 مخالفة بيطرية، 87 مخالفة لسلامة الغذاء.

ومن جانبه شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار وتكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات لمتابعة إحكام الرقابة التموينية على المخابز والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً عن اتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقرى المحافظة، بهدف القضاء على الاحتكار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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