الأربعاء 16 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تحبط ترويج مخدرات بـ320 مليون جنيه

ارشيفية
ارشيفية
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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إحباط ترويج كمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر بنحو 320 مليون جنيه بحوزة تشكيل عصابي.

وتمكنت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني  والعام، ومديرية أمن الجيزة من خلال عمليات التتبع وإجراء التحريات الدقيقة، من رصد نشاط بؤرة إجرامية تخصصت في جلب مخدر الأيس الخام (الشابو) بكميات كبيرة، مٌتخذين من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة والمتطورة في المراقبات تم رصد عناصر شبكة إجرامية تخصصت في توزيع شحنات المخدر على العملاء داخل البلاد.

الأجهزة الأمنية الداخلية المواد المخدرة 320 مليون تشكيل عصابي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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