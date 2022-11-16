الأربعاء 16 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022 بمونديال قطر

كأس العالم
كأس العالم
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ارتفعت معدلات البحث عن تردد القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 في قطر، على القمر الصناعي المصري نايل سات والقنوات المجانية الناقلة للمونديال على الأقمار الصناعية الأخرى، لمتابعة مباريات كأس العالم من المنزل.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم 2022

وترصد "الدستور" تردد القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2022 لمتابعة المباريات بجودة عالية ودون تشفير أو تقطيع من المنزل مجانًا.

وتنطلق أولى مباريات كأس العالم 2022 يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر الجاري، بين قطر والإكوادور في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد البيت بمدينة الخور شمال قطر.

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2022

ويمكن للجماهير متابعة مباريات كأس العالم 2022 بمونديال قطر ، عبر 8 قنوات مفتوحة ومجانية، على عدة أقمار صناعية، كما يلي:

  • قنوات BEIN SPORT 5،6،7،8تردد 12475 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500.
  • قنوات BEIN SPORT 9،10،16 بتردد 12245 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500.
  • قنوات BEIN SPORT 11،12،13،14 بتردد 10853 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500.
  • قناة BEIN SPORT HD 13 تردد 12284 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500.

تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية وموعد بثها لكأس العالم قطر 2022

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم 2022 في قطر

تردد بين سبورت المفتوحة على النايل سات 2022

الآن.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك المفتوحة National Geographic الجديد نايل سات

القنوات الناقلة لكأس العالم قطر 2022 على القمر التركي

القناة: IRIB HD Iran

  • التردد:11881
  • معامل الترميز:27500”H’’
  • القمر الصناعي التركي

القناة:TRT2

  • التردد:11054
  • معامل الترميز:30000
  • القمر الصناعي التركي

القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 أسترا

قناة beIN Sports France 1 HD:-

Astra 19.2°E – 12168 V 29700.

قناة ARD Das Erste HD

Astra 19.2°E – 11494 H 22000.

قناة ARD Das Erste HD

Astra 19.2°E – 11836 H 27500.

قناة Cuatro España HD

Astra 19.2°E – 10876 V 22000.

قناة Cuatro España HD

Astra 19.2°E – 10906 V 22000.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر تقدم استراتيجيتها للعالم

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