الأربعاء 16 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل غسل 12 مليون جنيه من تجارة المخدرات بسوهاج

عاطل
عاطل
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أمرت النيابة العامة بسوهاج، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل 12 مليون جنيه من تجارته غير المشروعة.

وترجع الواقعة إلى ورود معلومات تفيد ترويج عاطل المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.

وارتكب العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال بهدف إدخالها في دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني فأودع جزء منها بالبنوك ومكاتب البريد المصري وأجري عليها عمليات سحب وإيداع وقام بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وهي عبارة عن في مجال الأنشطة التجارية حظيرة مواشي معلف للمواشي بها حوالي 40 رأس ماشية كائنة خلف مسكنه.

وفي مجال الأراضي الزراعية شراء قطعة أرض زراعية مساحتها فدان كائنة بذات الناحية، وفي مجال العقارات شراء شقة دائرة مركز البلينا وشراء شقة دائرة الإسكندرية وبناء فيلا كائنة دائرة مركز البلينا، وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ "12.000.000" إثني عشر مليون جنيه تقريبًا.

وتم التحفظ على المتهم والممتلكات، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

النيابة العامة سوهاج المواد المخدرة غسل

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وائل لطفي

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