كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرها الـ55 لعلوم البيانات

تنظم كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية مؤتمرها السنوي الخامس والخمسون لعلوم البيانات في الفترة من 5 - 7 ديسمبر 2022، لتسليط الضوء على استخدامات الذكاء الإصطناعي والنظم الذكية في خضم ما يعيشه العالم من أزمات ونزاعات سياسية وتحديات صحية، كان لها بالغ الأثر في المجالات الإقتصادية والإجتماعية.

ومن جانبه وجه الدكتور السيد خاطر عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية - جامعة القاهرة ورئيس المؤتمر الدعوة للباحثين المهتمين بعلوم البيانات في تخصصاتها المختلفة وتطبيقاتها في جموع المجالات لحضور المؤتمر والمشاركة بأوراقهم البحثية. داعيًا لأهمية التواصل البحثي من خلال بناء جسور التواصل بين الأساتذة المصريين والخبراء المشاركين من الخارج.

كما أشاد خاطر بالنجاح الذي حققه الأساتذة القائمين على أمانة المؤتمر، في بناء شراكة فعالة بين الكلية وأحد أبرز المجلات العلمية المتخصصة في علوم الحاسب والبيانات (IEEE) - والمدرجة تحت تصنيف SCOPUS - التي من شأنها أن توفر مساحة للنشر الدولي أمام الأوراق البحثية المجازة من اللجنة العلمية للمؤتمر، وتفتح مجال النشر أمام الباحثين المصريين وطلاب الدراسات العليا في تخصصات علوم البيانات.

ومن المرتقب أن تشمل أجندة المؤتمر فعاليات، وجلسات نقاشية حول موضوعات منها الذكاء الإصطناعي، أمن الشبكات، إنترنت الأشياء، التنقيب عن البيانات، كما الإحصاء الرياضي والتطبيقي، كما الإحصاء الحيوي والسكاني وبحوث العمليات. ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 300 باحث وأكاديمي من الجامعات المصرية والعربية ذات الإختصاص.