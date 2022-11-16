الأربعاء 16 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

بعد قليل.. محاكمة هبة قطب بتهمة الإساءة للرجل المصرى

محكمة
محكمة
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تستكمل بعد قليل، محكمة جنح الدقى جلسة محاكمة الدكتورة هبة قطب لما صدر منها خلال تصريحات تليفزيونية، من إهانات بالغة للرجل المصري واستخدامها عبارات وأوصاف لا تليق.

وذكرت الدعوى أن ذلك يعتبر تعديا على قيم أسرية ومجتمعية وتنمرا على الرجل المصري وتحريض على هدم الأسرة المصرية وتحريض على عدم الزواج والاستقرار ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري وصورته بأنه مجتمع منحرف تنتشر فيه الفسق والرذيلة وقد أدت إلى حالة استياء بالغة بين رجال مصر، حسب وصف مقيم الدعوى المحامى أشرف ناجى في دعواه.

أخبار كاذبة الدكتورة هبه قطب الرجل المصري هدم الأسرة المصرية محاكمة هبة قطب

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بعد قليل.. محاكمة هبة قطب بتهمة الإساءة للرجل المصرى

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