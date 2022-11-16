تجديد حبس المتهم بالشروع فى قتل عامل أمام ورشة بالسلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس متهم بالشروع فى قتل عامل أمام ورشة بمنطقة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت كشفت الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال عامل بإحدى الورش- مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح طعنى" إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال تم التقابل مع كلٍ من "والدته، شقيقته"، وبسؤالهما اتهما أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المُشار إليها.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم"، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته "سلاح أبيض "مطواة" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة".



وبمواجهته أقر بأنه حال تواجده أمام الورشة محل عمل المُصاب حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم بالضرب على المجنى عليه باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته محدثاً إصابته المُشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.