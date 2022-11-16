الأربعاء 16 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. «التعليم» تبدأ إجراءاتها الوقائية بالمدارس لمواجهة «الفيروس المخلوى»

مدرسة
مدرسة
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تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، إجراءاتها الوقائية بالمدارس لمواجهة انتشار الفيروس التنفسي المخلوي.  

ومن المقرر أن يتم توقيع الكشف الطبي على الطلاب بشكل دوري على مستوى المدارس بالمحافظات، وذلك بعد تحذيرات وزارة الصحة والسكان بشأن انتشار الفيروس.

ووجهت وزارة التربية والتعليم مديري المديريات التعليمية بضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية داخل الفصول التعليمية، على أن يتم عزل أي حالة تظهر عليها أي أعراض وإبلاغ ولي الأمر. 

كما ستتم متابعة الطلاب بدءًا من طابور الصباح لملاحظة واكتشاف أي حالات إعياء، وبناء على تشخيص الطبيب المتخصص المتواجد بالمدرسة سيتم التعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها.

وأرسلت الوزارة كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية يتضمن دليل وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، وذلك حفاظًا على على صحة أبنائنا الطلاب.

وتضمن دليل وزارة الصحة والسكان الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، والخدمات الصحية الواجب توافرها في المنشآت التعليمية، وتفاصيل التطعيمات لطلاب المدارس، وإجراءات التعامل مع المرض المعدي داخل المنشآت التعليمية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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