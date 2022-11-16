الأربعاء 16 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الحديد فى مصر اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022

أسعار الحديد
أسعار الحديد
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يتصدر البحث عن أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت محركات البحث العالمية فهم أساسيان في مدخلات البناء وتتوقف عليهم عمليات التشييد والإستثمار فيها بشكل كبير.

 

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 16-11-2022

واصلت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 16-11-2022 ثباتها بشكل ملحوظ في كل المحافظات على مستوى الجمهورية، بعد موجة ارتفاعات كبيرة في مواد البناء بعد صعود سعر الدولار أمام الجنيه، ما تسبَّب في زيادة مدخلات الإنتاج على جميع المصانع، بالتزامن مع حالة الركود.

 

الجدير بالذكر أن أسعار الحديد اليوم في مصر لازالت عند أعلي مستوياتها في عام 2022 بعد قفزات بلغت 1900 جنيه للطن مطلع شهر نوفمبر الجاري ما تسبب في انخفاض المبيعات ، بالاضافة إلى تراجع الطاقة الانتاجية لبعض المصانع مؤخراً ، فيما يتراوح سعر طن حديد التسليح اليوم عند 19200 إلى 19650 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك. 

سعر الحديد اليوم في مصر 

تقدم الدستور في التقرير التالي برصد أسعار الحديد اليوم في مصر الأربعاء 16-11-2022:

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 15-11-2022

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 13-11-2022

سعر حديد عز اليوم الأربعاء 16-11-2022

سجل مصنع حديد عز ثباتًا ملحوظًا لتبلغ نحو 19650 جنيهًا للطن غير شامل تكلفة النقل ”النولون” للمستهلك النهائي، وهي الأعلى سعرًا في مصر.

 

سعر حديد السويس اليوم الأربعاء 16-11-2022

واستقر سعر حديد السويس خلال التعاملات الأسبوعية ليبلغ الطن نحو 19550 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

 

سعر حديد المصريين اليوم الأربعاء 16-11-2022

وواصل سعر مصنع حديد المصريين مستوياته الاكبر خلال نوفمبر ليبلغ نحو 19550 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك. 

 

سعر حديد بشاي للصلب

ولم يتغير سعر طن الحديد في مصنع بشاي للصلب بشكل متواصل ، ليسجل 19600 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

 

سعر حديد الجارحي اليوم

كما استقرت أسعار الحديد اليوم في مصنع حديد الجارحي لصنف حديد التسليح، وبلغ سعر الجارحي نحو 19400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، فيما يُعدّ أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

 

سعر حديد المراكبي للصلب

فيما شهد سعر حديد المراكبي للصلب استقرارًا متواصلًا في التعاملات اليومية ليبلغ نحو 19550 جنيهًا للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

 

سعر حديد الجيوشي للصلب اليوم الأربعاء 16-11-2022

كما استقر أيضًا مثل باقي المصانع سعر حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 19200 جنيه للطن تسليم أرض مصنع. 

 

سعر حديد العشري اليوم الأربعاء 16-11-2022

أسعار الحديد اليوم لدى حديد العشري للصلب سجلت ثباتًا جديدًا في التعاملات الأسبوعية ليبلغ نحو 19300 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

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مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 15-11-2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر تقدم استراتيجيتها للعالم

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