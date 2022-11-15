الأربعاء 16 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الناتو يعلن أنه يتحقق من تقارير عن سقوط صواريخ ببولندا

أرشيفية
أرشيفية
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أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مساء الثلاثاء، عن أنه "يتحقق من" تقارير غير مؤكدة عن احتمال سقوط صواريخ روسية في بولندا، مؤكدًا أنه يعمل عن كثب مع وارسو العضو في الحلف.

وقال مسئول في الناتو طالبًا عدم الكشف عن هويته، حسب وكالة فرانس برس: "إننا ننظر في تلك التقارير وننسق عن كثب مع حليفتنا بولندا".

بالتزامن، وصفت روسيا تقارير أفادت بسقوط صواريخ روسية في بولندا المجاورة لأوكرانيا بأنها "استفزاز"، وذلك بعدما دعت وارسو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي البولندي.

واعتبرت وزارة الدفاع الروسية عبر حسابها على تليجرام، أن "ما أفادت به وسائل إعلام بولندية ومسئولون عن سقوط مزعوم لصواريخ روسية قرب بلدة بريفودوف ينطوي على استفزاز متعمد هدفه تصعيد الأوضاع".

من جهته، دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إلى اجتماع لمجلس الدفاع، بهذا الخصوص. وقال المتحدث باسمه زولتان كوفاتش، إن الاجتماع بدأ عند الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي (19,00 ت غ).

بدورها، أعلنت واشنطن عن أنها "تتحقق من تقارير صحفية تفيد استهداف صاروخين روسيين مكانًا داخل بولندا المنضوية في حلف شمال الأطلسي أو على الحدود الأوكرانية".

"صفعة" لمجموعة العشرين

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الضربات الصاروخية الروسية الجديدة التي استهدفت شبكة الكهرباء في بلاده بأنها "صفعة لمجموعة العشرين".

وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء، أن "هذه الإبادة الجماعية للأوكرانيين ردًا على خطة السلام هي صفعة ساخرة لمجموعة العشرين والعالم".

وتعرّضت أوكرانيا اليوم إلى هجمات روسية هي الأعنف بحسب كييف، تخلّلها استهداف شبكات الطاقة بنحو مئة صاروخ ما أدى إلى وضع "حرج" وعرّض روسيا لمزيد من الضغوط في قمة مجموعة العشرين التي تغيّب عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

والضربات التي أوقعت قتيلًا على الأقل في كييف، علمًا بأن عمليات الإغاثة لا تزال جارية، أدت إلى انقطاع معمم للتيار الكهربائي في أوكرانيا بلغت تداعياته مولدافيا.

وانطلقت صفارات الإنذار في كل أنحاء أوكرانيا قبيل الساعة 15,30 (13,30 ت غ). وبعد دقائق، سُمع دوي انفجارات في كييف ولفيف (غرب) وخاركيف (شمال شرق).

وعقب الضربات الجوية، انقطعت الكهرباء في العديد من المناطق، وفق ما قالت السلطات الأوكرانية.

​الناتو​ سقوط صواريخ روسية في بولندا الحرب الروسية - الأوكرانية تحقق التنسيق مع وارسو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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