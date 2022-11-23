الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

إخصائي أمراض صدرية: الأطفال يصابون بالفيروس المخلوي ولا خطر عليهم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تقول مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إن العديد من الأطفال سيصابون بالفيروس المخلوي التنفسي في مرحلة ما قبل بلوغهم الثانية من عمرهم، لا خطر عليهم من مثل هذا الفيروس طالما سيتم التصرف بطريقة صحيحة ويتم معالجته.

وأوضح الدكتور محمد الطراونة، إخصائي أمراض صدرية، أن أعراض هذا الفيروس تستمر لمدة أسبوع وأسبوعين وتزول بتناول السوائل والراحة التامة، ويكون خطرا على الأطفال حديثي الولادة والأطفال الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ويقل أعمارهم عن عامين والذين يعانون من أمراض مزمنة في القلب والرئة، مما يتطور الأمر معهم للدخول للمستشفى للحصول على الأكسجين اللازم.

وفيما يخص الأعراض التى تظهر في أغلب الوقت بعد أربعة أيام من الإصابة والتعرض للفيروس وتشمل سيلان الأنف والسعال الجاف والحمى الخفيفة وكذلك التهاب الحلق، العطس والصداع، يمكن أن تنتقل العدوى إلى المجرى التنفسي السفلي مما تتسبب في التهاب الرئة أو القصبات وهي عبارة عن ممرات هوائية صغيرة مؤدية للرئة.

قد يحتاج طفل إلى اثنين من كل 100 طفل تقل أعمارهم عن 6 أشهر مصابين بعدوى الفيروس المخلوي التنفسي إلى دخول المستشفى، قد يحتاج أولئك الذين يدخلون المستشفى إلى الأكسجين والسوائل الوريدية (إذا لم يأكلوا ويشربوا)  أو التهوية الميكانيكية (آلة للمساعدة في التنفس). ويتحسن معظمهم مع هذا النوع من الرعاية الداعمة ويخرجون في غضون أيام قليلة.

 

وتشمل أعراض الفيروس المخلوي التنفسي أيضًا السعال الشديد وصوت حاد خلال الزفير والتنفس بصعوبة.

طرق الوقاية من فيروس الجهاز التنفسي المخلوي؟

البقاء في المنزل عند المرض حتى لا تنشر أي فيروس.

تعليم الأطفال السعال والعطس في منديل ورقي أو في مرفقيهم بدلاً من أيديهم

 الحفاظ على نظافة الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر.

وتابع أن الإصابة بفيروس المخلوي التنفسي للأطفال قد تؤدي لضعف المناعة واحتمالية بشكل أكبر للإصابة بفيروس كورونا بالنسبة للأطفال والبالغين بالتالي الإصابة بالنوعين معًا يؤدي لزيادة شدة الفيروس. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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