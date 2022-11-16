الأربعاء 16 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة فى القاهرة وباقى المحافظات الأربعاء 16 نوفمبر 2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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الصلاة عماد الدين، وفريضة رب العالمين، ومعراج المؤمنين، من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاة يوم القيامة، والصلاة علامة على الصلة بين العبد والرب جلَّ وعلا لذا يحرص المسلم على أداء الخمس فروض في مواعيدهم.

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر عام 2022

ويهتم المسلمون في مصر بالبحث عن مواقيت الصلاة، رغبة في تأديتها بأوقاتها الصحيحة، حيث تعد أهم فرض أوجبه الإسلام، كما أقرها الله سبحانه وتعالى كمركز أساسي وثاني أركان الإسلام، لذلك يحرص الدستور على تقديم مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر عام 2022 في بعض من محافظات مصر.

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الثلاثاء 15-11-2022

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 11-11-2022

مواقيت الصلاة فى محافظات مصر اليوم الخميس 11-10-2022

 

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة وبعض محافظات مصر

تعتبر مواقيت الصلاة اليوم، ضمن أهم الخدمات المقدمة للقارئ، وفي السطور التالية نستعرض معكم مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة، وبعض محافظات مصر:

 

مواقيت الصلاة في القاهرة الأربعاء الموافق 16 نوفمبر عام 2022

  • وقت صلاة الفجر 4:50 ص
  • وقت الشروق 6:20 ص
  • وقت أذان الظهر 11:39 ص
  • وقت أذان العصر 2:38 م
  • وقت أذان المغرب 4:59 م
  • وقت أذان العشاء 6:19 م

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية الأربعاء الموافق 16 نوفمبر عام 2022

  • وقت صلاة الفجر 4:56 ص
  • وقت الشروق 6:27 ص
  • وقت أذان الظهر 11:45 ص
  • وقت أذان العصر 2:42 م
  • وقت أذان المغرب 5:02 م
  • وقت أذان العشاء 6:23 م

 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية الأربعاء الموافق 16 نوفمبر عام 2022

  • وقت صلاة الفجر 4:47 ص
  • توقيت الشروق 6:17 ص
  • وقت أذان الظهر 11:35 ص
  • وقت أذان العصر 2:33 م
  • وقت أذان المغرب 4:54 م
  • وقت أذان العشاء 6:15 م

 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

  • وقت صلاة الفجر 4:36 ص
  • وقت الشروق 6:04 ص
  • وقت صلاة الظهر 11:27 ص
  • وقت صلاة العصر 2:29 م
  • وقت صلاة المغرب 4:50 م
  • وقت صلاة العشاء 6:09 م

 

مواقيت الصلاة في أسوان الأربعاء الموافق 16 نوفمبر عام 2022

  • وقت صلاة الفجر 4:38 ص
  • وقت الشروق 6:02 ص
  • وقت صلاة الظهر 11:33 ص
  • وقت آذان العصر 2:40 م
  • وقت آذان المغرب 5:02 م
  • وقت آذان العشاء 6:18 م

 

مواقيت الصلاة في بورسعيد الأربعاء الموافق 16 نوفمبر عام 2022

  • وقت صلاة الفجر 4:47 ص
  • وقت الشروق 6:18 ص
  • وقت صلاة الظهر 11:35 ص
  • وقت صلاة العصر 2:32 م
  • وقت صلاة المغرب 4:52 م
  • وقت صلاة العشاء 6:14 م
الصلاة مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء الموافق الأربعاء الموافق 16 نوفمبر عام 2022 وقت صلاة الفجر وقت الشروق الظهر مصر

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رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر تقدم استراتيجيتها للعالم

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