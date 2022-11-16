الأربعاء 16 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لأول مرة بجامعة طنطا.. كلية التربية الرياضية تستضيف مونديال للشطرنج

كلية التربية الرياضية
كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا تستضيف مونديال للشطرنج
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شهدت كلية التربية الرياضية اليوم تنظيم مونديال الشطرنج لأول مرة بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والاتحاد المصري للشطرنج، وبالتعاون مع منطقة الغربية للشطرنج، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور علاء حلويش عميد الكلية، والدكتور مجدى وكوك وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شريف صالح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أماني البحيري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وأمين الكلية.

 

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة على أهمية الأنشطة الطلابية في دعم وتشكيل شخصية الطالب بالجامعة واكتشاف المتميزين والموهوبين، موجهاً جميع عمداء الكليات بضرورة تكثيف الأنشطة الطلابية، والمسابقات والبرامج التوعوية لتنمية وصقل مهارات الطلاب ودعم الروح التنافسية بينهم، موضحاً أن ذلك يأتي ضمن محاور التطوير بخطة الجامعة الاستراتيجية في المحور الثامن الخاص بدعم الأنشطة الطلابية ورعاية الموهوبين وبرامج تنمية الوعي الوطني.

 

وأكد الدكتور علاء حلويش أن توجيهات رئيس الجامعة ودعمه المستمر لتوفير بيئة تعليمية وابداعية تتيح للطالب تنمية الجوانب المعرفية والابتكارية وصقل المهارات المهنية اللازمة لسوق العمل بعد تخرجه وأعلن عن الفائزين بمونديال الشطرنج حيث حصدت كلية الهندسة المركز الأول بحصول الطالب عبد الرحمن محمد خلاف المركز الأول بنين والطالبة ندى يحيى شيحة المركز الأول بنات، وقاد التحكيم بالبطولة الدكتور محمد شعيب الحكم المتميز ونائب رئيس منطقة الغربية، مشيرا الى أنه تم تكريم الفائزين فى نهاية البطولة.

 

افتتح الدكتور محمد حسين خلال جولته المقر الجديد لفريق الجوالة بالكلية بعد تطويره، كما أشاد بأعمال التطوير الانشائي بالكلية والملاعب الجديدة، والمساحات الخضراء، وتطوير ملعب الملاكمة، موجهاً بضرورة استكمال الأعمال الإنشائية الجديدة طبقاً للمواصفات القياسية في أقرب وقت، وبما يضمن تحقيق الأمان والسلامة للمستخدمين وتأهيليهم مهنيا.

لأول مره بجامعة طنطا كلية التربية الرياضية تستضيف مونديال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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