بالتزامن مع مبادرة المتحدة «أخلاقنا الجميلة».. نصائح لاحترام خصوصية الأفراد

نسعى دائمًا إلى الأفضل من خلال اتباع الأخلاق الحميدة في علاقتنا سويًا ومن أبرز هذه الأمور احترام خصوصية كلًا منا للآخر.

وفي هذه السطور وبالتزامن مع مبادرة “أخلاقنا الجميلة” للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نرصد كيفية احترام خصوصية أفراد الأسرة عن طريق ما يلي:

احترام الأفراد

الخصوصية تتعلق باحترام الأفراد، إذا كان لدى الشخص رغبة معقولة في الاحتفاظ بشيء ما خاصًا فمن غير المحترم تجاهل رغبات ذلك الشخص دون سبب مقنع للقيام بذلك، بالطبع يمكن أن تتعارض الرغبة في الخصوصية مع القيم المهمة، في بعض الأحيان يتم تجاهل رغبات الناس في الخصوصية فقط بسبب وجهة نظر مفادها أن الضرر الناجم عن القيام بذلك أمر تافه، حتى لو لم يتسبب ذلك في إصابة كبيرة ، فإنه يدل على عدم احترام ذلك الشخص.

الحفاظ على حدود اجتماعية مناسبة

يضع الناس حدودًا مع الآخرين في المجتمع، هذه الحدود مادية ومعلوماتية، نحتاج إلى أماكن للعزلة نرجع إليها، أماكن خالية من نظرات الآخرين من أجل الاسترخاء والشعور بالراحة، نضع أيضًا حدودًا إعلامية، ولدينا مجموعة مفصلة من هذه الحدود للعديد من العلاقات المختلفة التي لدينا، الخصوصية تساعد الناس على إدارة هذه الحدود، يمكن أن يؤدي انتهاك هذه الحدود إلى خلق مواقف اجتماعية محرجة وإلحاق الضرر بعلاقاتنا، الخصوصية مفيدة أيضًا في تقليل الاحتكاك الاجتماعي الذي نواجهه في الحياة.

الثقة

في العلاقات سواء كانت شخصية أو مهنية أو حكومية أو تجارية، نعتمد على الثقة بالطرف الآخر، يعد خرق السرية خرقًا لتلك الثقة، في العلاقات المهنية مثل علاقاتنا مع الأطباء والمحامين، هذه الثقة هي مفتاح الحفاظ على الصراحة في العلاقة وبالمثل نحن نثق في الأشخاص الآخرين الذين نتفاعل معهم وكذلك الشركات التي نتعامل معها عندما يتم خرق الثقة في علاقة واحدة، قد يجعلنا ذلك أكثر ترددًا في الثقة في العلاقات الأخرى.

السيطرة على حياة المرء

تعد البيانات الشخصية ضرورية للعديد من القرارات التي تُتخذ بشأننا، بدءًا من حصولنا على قرض أو ترخيص أو وظيفة إلى سمعتنا الشخصية والمهنية، فتؤثر البيانات الشخصية في كل شيء تقريبًا، بما في ذلك الرسائل والمحتوى الذي نراه على الإنترنت بدون معرفة البيانات التي يتم استخدامها وكيفية استخدامها والقدرة على تصحيحها وتعديلها.

عدم الاضطرار إلى الشرح أو التبرير

عندما يتعلق الأمر بتفسير أو تبرير الذات قد نقوم بالكثير من الأشياء التي قد تبدو غريبة أو محرجة أو أسوأ، إذا حكم عليها من بعيد من قبل الآخرين الذين يفتقرون إلى المعرفة أو الفهم الكامل يمكن أن يكون عبئًا ثقيلًا إذا كان علينا أن نتساءل باستمرار عن كيفية إدراك الآخرين لكل ما نقوم به ويجب أن نكون على استعداد للشرح.