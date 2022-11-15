الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هدى الإتربى تحسم الجدل حول إجرائها عملية تجميل وتنشر صورًا لها دون ماكياج

جريدة الدستور
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حسمت النجمة هدى الإتربى الجدل حول ما أثير مؤخراً على صفحات السوشيال ميديا، من شائعات تفيد بأنها أجرت عمليات تجميل فى وجهها،  حيث ردت هدى على الشائعات بطريقتها الخاصة، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورا جديدة، ظهرت فيها بدون ماكياج، وأبرزت ملامحها الطبيعية، لتؤكد أن ظهورها المختلف فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى كان سببه الماكياج.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصور، مؤكدين اعتزازهم بها وبجمالها الطبيعى، يأتى ذلك فى الوقت الذى خطفت فيه هدى الأنظار بتألقها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته الـ44، بإطلالة جذابة بتوقيع المصمم العالمي زهير مراد، حيث ارتدت جمبسوت أنيقا ومميزا باللون البيج الفاتح، وتميز الجمبسوت بمجموعة من التطريز اللافت الذي يبرز جمال أنوثتها، واعتمدت هدى الإتربي في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم.

وتصور حاليا هدى الإتربى مسلسلها الجديد المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تعد هدى الإتربى من النجمات الصاعدات بقوة في مجال الفن، حيث استطاعت لفت الأنظار إليها من بداية إتجاهها للفن، وأثبتت موهبتها فى العديد من الأدوار منها مسلسلات «اللى مالوش كبير» و«ضل راجل» و«شارع 9» و«ورا كل باب» و«الزوجة 18» و«خيانة عهد» و«فرصة ثانية» و«مليكة» و«كلبش» وأفلام «على بابا» و«ماما حامل» و«نادى الرجال السرى»، وغيرها من الأعمال الهامة التى شاركت فيها.

وتميزت هدى الإتربى بالتنوع فى إختيار أدوارها فى الدراما التي تواجدت بها بشكل لافت، حيث تحرص على التواجد في أعمال غير متشابهة، وهو ما أظهر قدراتها التمثيلية فى السينما والتليفزيون.

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