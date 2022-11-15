احم نفسك من الإحباط واستنزاف الطاقة بمقاطعة «العدوانيين» و«السلبيين»

إذا كنت من الذين يضطرون إلى التعامل مع الأشخاص العدوانيين، فعليك أن تعرف مدى الإحباط الذى يمكن أن يصيبك بسببهم، أو طاقتك التى قد يستنفدها هؤلاء، ومقدار الغضب الذى قد يدمر حياتك فى حال عدم معرفتك طبيعة الأشخاص العدوانيين وكيفية التعامل معهم.

حول ذلك تقدم الدكتورة ماجدالينا باتلز، عالمة النفس وخبيرة العلاقات الأسرية والعنف المنزلى، مجموعة من النصائح لحماية طاقة الإنسان من الأشخاص السلبيين والعدوانيين.

تقول «باتلز»، فى مقال نشره موقع التنمية الذاتية «lifehack»، إن الإنسان قد يصادف فى طريقه أشخاصًا سلبيين قد تصل صفاتهم السلبية إلى حد العدوانية، وهو ما قد يشكل خطرًا على الصحة، خاصة فى حال العمل مع هؤلاء أو الاضطرار لمناقشتهم.

وتنبه إلى أن هؤلاء العدوانيين قد يبدون أحيانًا لطيفين من الخارج لكن نواياهم ومواقفهم وسلوكياتهم، التى يغذيها العداء، تؤثر سلبًا على من يتعامل معهم.

وتوضح أن السلوكيات السلبية والعدوانية قد تأتى بأشكال عديدة، مثل السخرية، وتسويف العمل، أو التظاهر بعدم الفهم، أو التأخر عن تنفيذ المهام المطلوبة، أو عدم التعاون مع فريق العمل، أو النظرات العدوانية، أو الانسحاب المفاجئ من المهام.

وتضيف: «تكمن مشكلة كونك متلقيًا للسلوكيات العدوانية السلبية فى أنها مربكة للغاية ومستنزفة عاطفيًا.. لذا فأنت تهدر كل أنواع طاقتك العقلية ووقتك فى محاولة اكتشاف ما يحدث مع هؤلاء الأشخاص، ولماذا يتصرفون تجاهك بطريقة معينة».

وتؤكد «باتلز» أهمية العمل على حماية النفس ممن أسمتهم بـ«مصاصى دماء الطاقة»، موضحة أنه لا يوجد حل واحد يناسب الجميع للتعامل مع شخص عدوانى سلبى، بل يعتمد الأمر على متغيرات كثيرة، خاصة إذا كان الإنسان يرتبط مع هؤلاء بعلاقة عمل طويلة.

وتنصح باكتشاف أسباب سلوك الشخص العدوانى، خاصة أن تصرفات العدوانيين السلبيين تنبع من بعض الأشياء التى لا يستطيعون التصرف حيالها، ما يجعلهم يظهرون العداء والغضب الكامنين داخلهم من خلال السلوكيات العدوانية السلبية.

وتتابع: «على سبيل المثال، إن زميل العمل الذى يقول دائمًا: نعم، ولكنه فى قرارة نفسه يرفض المهمة ويقول: (لا)، ربما يكون خائفًا من فقدان وظيفته، لذا يوافق، وقد يشعر الشخص بالغضب الشديد تجاه نفسه لقوله نعم، وقد يظهر هذا الغضب فى هيئة سلوكيات غير مرغوب فيها وسط فريق العمل».

كما تنصح كل شخص بأن يبقى هادئًا ولا يلوم العدوانى أثناء الحديث معه.

وتضيف: «ساعده فى التعرف على السبب الجذرى للمشكلة، افعل ذلك بطريقة تخلق جسرًا من التفاهم والرعاية حتى يشعر الشخص العدوانى بالراحة عند الحكى عن أزمته، فلا يمكنه التخلص من سلوكياته العدوانية دون القضاء على المشكلة أو الوصول لحل لها».

وتؤكد، أيضًا، على أهمية التعاطف بين الناس، وتقول: «اعلم جيدًا أن السلوكيات العدوانية السلبية هى محاولة من هذا الشخص للتأقلم مع مشكلة حقيقية لا يريد معالجتها، لذا تجنب الحكم عليه، فهذا سيجعل الشخص دفاعيًا وربما يصبح أكثر غضبًا منك».

وتشير كذلك إلى أهمية وضع حدود للتعامل، وتقول: «بمجرد اكتشاف المشكلة الحقيقية لدى الشخص العدوانى يمكنك وضع حدود أثناء مناقشتها معه، وضع الحدود هو طريقتك لإيصال ما سوف تتسامح معه أو لا تتسامح معه، لمواصلة علاقتكما».

وعلى رأس النصائح التى تقدمها عالمة النفس فى التعامل مع العدوانيين والسلبيين يأتى خيار عدم التعامل من الأساس، وتقول: «لديك دائمًا اختيار آخر، وهو أنه إذا لم يكن هذا الشخص ضروريًا فى حياتك وكان سلوكه يفوق فوائد قضائك الوقت معه فقد ترغب فى التفكير فى الحد من الوقت الذى تقضيه معه، تجنبًا لاستنزاف طاقتك».